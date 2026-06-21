Panamá actualiza 28 reglas técnicas de la leche para mantener competitividad

Panamá actualizó 28 reglamentos técnicos relacionados con leche y productos lácteos, una medida que busca mejorar la competitividad de una de las cadenas agroindustriales más importantes del país.

Así lo informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) durante la Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), donde las empresas del sector reconocieron el trabajo institucional para renovar estas reglas en un momento en que la actividad lechera necesita reactivar su producción.

La revisión, solicitada por los propios eslabones de la cadena para sustituir normas que tenían más de veinte años de vigencia, acumuló más de 400 horas de trabajo entre productores, procesadores, especialistas y entidades públicas.

La actualización de estas normas coincide con una baja en la actividad industrial de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La producción de leche evaporada, condensada y en polvo disminuyó un -34.9% durante los primeros cuatro meses de 2026, un retroceso frente al mismo periodo de 2025, cuando había registrado un aumento del +29.7%.

La tendencia a la baja afectó también a la leche pasteurizada, que cayó un -5.8% a abril de 2026, y a la leche natural utilizada para la elaboración de productos conexos, que bajó un -12.5% a abril de 2026, en comparación con el -0.6% del año anterior.

Con el nuevo marco técnico se busca incentivar las inversiones, actualizar procesos y dar mayor confianza a los consumidores.

Para el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el resultado muestra la importancia de trabajar con las empresas que generan empleo y sostienen la economía. Moltó destacó el acuerdo alcanzado señalando: “Este reconocimiento tiene un valor especial porque refleja lo que podemos lograr cuando trabajamos junto a los sectores productivos. Aquí hubo productores, procesadores, especialistas e instituciones sentados en una misma mesa para sacar adelante una tarea que era importante para el sector y para Panamá. Ese es el camino en el que creemos: escuchar, construir acuerdos y generar resultados”.

El ministro vinculó esta medida con la política de desarrollo del gobierno local: “Detrás de cada decisión que ayuda a fortalecer una actividad productiva hay personas, empleos y familias panameñas. Por eso seguimos trabajando de la mano con los gremios y con quienes todos los días producen, transforman y generan valor en nuestro país. Cuando fortalecemos nuestra industria y nuestra agroindustria, fortalecemos también las oportunidades para más panameños y el orgullo de consumir productos hechos en Panamá”.

Por su parte, la presidenta de Anaprole, Nazaret Bermúdez, se refirió al beneficio de las jornadas de análisis técnico para el futuro de la actividad. “Este reconocimiento refleja lo que puede lograrse cuando los distintos actores de una cadena productiva trabajan con objetivos comunes. Fueron 400 horas de trabajo conjunto, que rendirán frutos importantes. La actualización de estos reglamentos era una necesidad para el sector y representa una herramienta importante para seguir fortaleciendo la competitividad, la innovación y el crecimiento de la industria láctea panameña”, manifestó Bermúdez.