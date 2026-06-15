Panamá aspira a convertirse en la sede del foro global de inversionistas en 2027

El Gobierno de Panamá ha presentado formalmente su postulación para albergar el <i>Investment Migration Council (IMC) Forum 2027</i>, la cumbre de referencia mundial en movilidad internacional, residencia por inversión y gestión patrimonial. El anuncio se concretó durante una misión oficial en la capital francesa encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, como parte de la estrategia institucional para reforzar la promoción comercial exterior y atraer flujos de inversión extranjera directa hacia el país.En el marco del <i>IMC Forum 2026</i>, la delegación panameña desarrolló una agenda de trabajo enfocada en conectar con firmas legales internacionales, gestores de grandes patrimonios, fondos de inversión y líderes corporativos globales. Durante estos encuentros, las autoridades analizaron las nuevas tendencias de la migración de inversión y expusieron detalladamente las ventajas competitivas del país, fundamentadas en su estabilidad jurídica, su plataforma de servicios financieros y los regímenes fiscales especiales diseñados para sedes de empresas multinacionales.La obtención de la sede para el año 2027 situaría a Panamá como el escenario principal para las decisiones de reubicación de capitales a nivel global. Esta vitrina internacional permitirá a los sectores público y privado exponer de primera mano las fortalezas del istmo ante un perfil de inversionistas de alto poder adquisitivo, lo que dinamizará los servicios legales, inmobiliarios y financieros locales, consolidando la posición del país como el nodo de negocios y conectividad más competitivo y seguro de América Latina.