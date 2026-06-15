Panamá aspira a convertirse en la sede del foro global de inversionistas en 2027

El Gobierno de Panamá ha presentado formalmente su postulación para albergar el Investment Migration Council (IMC) Forum 2027, la cumbre de referencia mundial en movilidad internacional, residencia por inversión y gestión patrimonial. El anuncio se concretó durante una misión oficial en la capital francesa encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, como parte de la estrategia institucional para reforzar la promoción comercial exterior y atraer flujos de inversión extranjera directa hacia el país.

En el marco del IMC Forum 2026, la delegación panameña desarrolló una agenda de trabajo enfocada en conectar con firmas legales internacionales, gestores de grandes patrimonios, fondos de inversión y líderes corporativos globales. Durante estos encuentros, las autoridades analizaron las nuevas tendencias de la migración de inversión y expusieron detalladamente las ventajas competitivas del país, fundamentadas en su estabilidad jurídica, su plataforma de servicios financieros y los regímenes fiscales especiales diseñados para sedes de empresas multinacionales.

La obtención de la sede para el año 2027 situaría a Panamá como el escenario principal para las decisiones de reubicación de capitales a nivel global. Esta vitrina internacional permitirá a los sectores público y privado exponer de primera mano las fortalezas del istmo ante un perfil de inversionistas de alto poder adquisitivo, lo que dinamizará los servicios legales, inmobiliarios y financieros locales, consolidando la posición del país como el nodo de negocios y conectividad más competitivo y seguro de América Latina.