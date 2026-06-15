Renuncia Leah Cedeño a la vicepresidencia de Espacio Cívico

La Fundación Espacio Cívico, una de las principales organizaciones encargadas de la fiscalización ciudadana y el monitoreo en la Asamblea Nacional, enfrenta un cambio estructural tras la renuncia de su cofundadora y vicepresidenta, Leah Cedeño de Boersner. La decisión fue formalizada mediante una carta detallada dirigida al Consejo Fundador.

Cedeño de Boersner, quien lideraba la organización desde su génesis en 2017 a partir de debates sobre la apertura gubernamental y parlamentaria en el país, explicó que la dimisión es el resultado de un proceso de reflexión sobre su crecimiento profesional que venía madurando desde hacía más de un año. Durante su administración, la directiva se encargó de la consecución de fondos de cooperación internacional que impulsaron las etapas de crecimiento de la agrupación.

Bajo la gestión de la hoy exvicepresidenta, la oenegé expandió su presencia nacional con herramientas de monitoreo a la Asamblea Nacional, laboratorios cívicos y programas de innovación ejecutados en diversos centros educativos y universidades del país. Asimismo, la fundación coordinó la capacitación de más de 2 mil funcionarios públicos y líderes de organizaciones no gubernamentales.

Entre las iniciativas masivas de la organización destaca el diseño y la ejecución de la campaña de Voto Informado 2024, la cual alcanzó a más de 350 mil usuarios reales y recorrió siete provincias con el proyecto educativo “Vota Bus”. Cedeño de Boersner también gestionó la coproducción del documental cinematográfico Cleptocracia: lo que toda persona debe saber, además de consolidar alianzas con más de una veintena de entidades cívicas, privadas, internacionales y medios de comunicación.

La salida de la cofundadora saca a la luz las condiciones operativas de este tipo de organizaciones en el entorno local. La exdirectiva manifestó que, durante años, la mitad de su labor se ejecutó de forma voluntaria y bajo la modalidad ad honorem.

Pese a su separación de la estructura directiva, Cedeño de Boersner defendió la relevancia de la fiscalización externa, argumentando que la integridad pública se mantiene como un activo estratégico indispensable para reforzar la confianza en las instituciones del Estado y para garantizar las condiciones del crecimiento económico en Panamá.