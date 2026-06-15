Las 5 noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este 15 de junio

La agenda informativa de <a href="/tag/-/meta/seleccion-panama">Panamá</a> y el mundo estuvo cargada de acontecimientos relevantes en el ámbito local e internacional este lunes 15 de junio, con temas que abarcan desde la situación financiera de <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">instituciones públicas</a> hasta asuntos de salud, economía, deportes y política regional.<b>-La administración de la UNACHI reconoció que enfrenta compromisos económicos pendientes</b>, incluyendo atrasos en los pagos a proveedores y una deuda relacionada con los aportes que deben realizarse a la Caja de Seguro Social (CSS)<b>.</b> La admisión de estas obligaciones ha generado atención sobre el estado financiero de la institución educativa.<b>-El viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano Chang, se pronunció sobre la reciente aprobación de la Ley Salud 24/7, </b>iniciativa que busca extender los horarios de atención en los centros de salud del país para garantizar una mayor cobertura de servicios a la población.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes la entrega de Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim)</b> en la provincia de Panamá, como parte de las acciones dirigidas a atender compromisos financieros pendientes.<b>-La mirada deportiva se centra en la selección de Irán, que debutará ante Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026</b>. No obstante, el arribo del conjunto iraní a Estados Unidos ha estado rodeado de situaciones inusuales que han despertado interés más allá de lo deportivo.<b>-La política centroamericana también ocupó titulares luego de que declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, </b>sobre el Gobierno de Nicaragua provocaran fuertes reacciones. Expresidentes costarricenses y distintos sectores políticos cuestionaron sus palabras, al considerar que restan importancia a las denuncias formuladas por organismos internacionales contra la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.