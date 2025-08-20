Panamá crecerá más que Guatemala y El Salvador, en este 2025

En medio de la dinámica de la atracción de inversión extranjera directa, el gerente de investigaciones económicas en Banistmo recordó que Panamá antes de la pandemia era el líder regional, pero a partir de la postpandemia perdió esa posición, ya que si bien la inversión ha venido creciendo, todavía no se ha hecho de manera muy dinámica.Aseguró que dicho escenario podría cambiar ahora que el país ha logrado salir de las listas discriminatorias, en el transcurso de los últimos años. 'Creemos que esta salida de las listas internacionales va a favorecer para que Panama logre consolidarse nuevamente como un receptor de inversión internacional, ya que esa inversión, por supuesto, irrigaría otros sectores de la economía y sería una noticia positiva para la perspectiva económica que vengan en el futuro', concluyó.