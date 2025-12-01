Panamá eleva su deuda a $58,832.7 millones y pone a prueba la disciplina fiscal

El mandatario también citó los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, según los cuales el país crecerá más del doble del promedio del continente americano.El Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estiman que el PIB de Panamá tendrá una expansión del 4 %, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del 4.2 % y el Banco Mundial estima un crecimiento del 3.9 %.'Más allá de cumplir metas macroeconómicas, la prioridad del gobierno es mejorar la calidad de vida de la población, y lo vamos a hacer', afirmó.A juicio de Mulino, la reducción del déficit en 2025 permitirá la activación de inversiones en 2026, que generarán miles de empleos. Explicó que este impulso provendrá de los $11,200 millones incluidos para inversión en el Presupuesto General del Estado.'Sobre todo en obras de infraestructura, agua, escuelas, salud... Todo esto seguirá generando nuevas plazas de trabajo', señaló.El presidente añadió que está 'empujando el carro de la empresa privada', promoviendo la inversión extranjera en proyectos vinculados a la Autoridad del Canal de Panamá, como el puerto, el gasoducto, la ruta logística alrededor del Canal y nuevas carreteras a nivel nacional. 'Cada una de esas cosas va a generar empleo en sus distintas áreas', aseguró con 'optimismo'.Finalmente, Mulino cerró con un mensaje de confianza: 'El país no va a fracasar, y yo tampoco como presidente de todos los panameños'.