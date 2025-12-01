Panamá eleva su deuda a $58,832.7 millones y pone a prueba la disciplina fiscal

Al cierre de octubre de 2025, la deuda pública de Panamá registró un incremento de $138.3 millones (0.2 %) respecto a septiembre, elevando el saldo total a $58,832.7 millones, según el Informe Mensual de Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF) de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque el aumento es moderado, confirma que el ritmo de endeudamiento sigue estrechamente ligado a las necesidades de liquidez del Estado y a la estructura de financiamiento de corto plazo.

El informe atribuye la mayor parte del incremento a la subasta de letras del tesoro, que aportó $358.9 millones, con un plazo de 12 meses y un rendimiento promedio ponderado de 5.01 %. Este costo refleja tanto la presión de tasas en el mercado doméstico como la preferencia del Gobierno por instrumentos de colocación rápida para atender obligaciones inmediatas.

Además, se recibieron desembolsos multilaterales por $20.6 millones y bilaterales por $3.6 millones, que, aunque menores en magnitud, continúan aportando a la expansión del saldo de deuda y evidencian la dependencia del país de diversas fuentes de financiamiento externo.

En sentido contrario, los pagos de capital sumaron $144.8 millones. De ese total, $102.8 mil fueron amortización de letras del tesoro; $35.3 millones correspondieron a acreedores multilaterales, y $6.7 millones a bilaterales. La cifra muestra que el servicio de la deuda absorbe una porción relevante de los recursos públicos, limitando la capacidad fiscal para gasto productivo.

El informe también señala un comportamiento más favorable en los mercados financieros. Los títulos de deuda internacional más líquidos del país reflejaron incrementos en sus precios, impulsados por una disminución de 20 puntos básicos en los rendimientos durante octubre. Este ajuste sugiere una mejora en la percepción de riesgo, aunque todavía dentro de un entorno global de tasas relativamente altas.

Los instrumentos de deuda local presentaron la misma tendencia: alza en precios y una caída promedio de 6 puntos básicos en rendimientos, lo que apunta a una recomposición gradual de la confianza en la trayectoria fiscal anunciada por el Gobierno.

En su conferencia del 27 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino enfatizó que su administración cumplirá la meta del déficit fiscal de 2025, fijada en 4 %, lo que representa 3.5 puntos menos que el año anterior.

“Ha sido durísimo bajar tres puntos y medio; suena fácil decirlo, pero en función de administrar el Estado fue muy duro el año que estamos terminando para lograr esa meta”, afirmó.

Mulino sostuvo que el ajuste ha permitido recuperar la confianza de los inversionistas, un factor clave para mantener la estabilidad. Y Panamá, además, conservó su grado de inversión, incluso cuando “mucha gente apostaba que se perdería hace un año”.

La agencia internacional Moody’s Ratings mantiene la calificación crediticia de Panamá de Grado de Inversión en Baa3, con perspectiva negativa; y Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de grado de inversión BBB-, con perspectiva estable.