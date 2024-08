Panamá eliminará el control de precios en 2025; Uncurepa califica como positiva la decisión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves, en su conferencia semanal, que el control de precios de los productos de la canasta básica de alimentos será eliminado en los primeros meses del próximo año 2025.

“Empezamos con el arroz de primera, que no había y que nunca existió prácticamente y costó $800 millones, pero vamos avanzando hacia allá. En los primeros meses del próximo año se va eso, porque en la estadística no tiene mayor incidencia”, comentó Mulino como respuesta a la pregunta que le hicieran los medios en la conferencia, sobre si eliminaría el control de precios o no.

Mulino, no obstante, aclaró que la eliminación del mecanismo estará complementada con la apertura de las agrotiendas, conocidas anteriormente con el nombre de “tiendas compita”.

“Todo esto se hará con el ánimo de que el pueblo siempre tenga acceso a comida más barata, pero gestionado y administrado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario”, señaló.