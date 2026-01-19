Panamá en Davos: acuerda alianzas con Suiza, Singapur y Microsoft

El Gobierno panameño ha solicitado la adhesión de Suiza al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y recientemente se abrió una embajada de Panamá en la ciudad de Berna, capital del país europeo.

Por su parte, el mandatario panameño destacó proyectos del Canal de Panamá, como el reservorio de Río Indio, la construcción de puertos y un gasoducto.

Parmelin destacó su interés en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo debido al potencial logístico del país, junto a su Canal interoceánico.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en Davos, este lunes 19 de enero, con los presidentes de Suiza y Singapur, en el marco del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Mulino evalúa ‘compra especial’ para la CSS en reunión con ejecutivo de Microsoft

En paralelo, Mulino se reunió en Davos con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft. De acuerdo con un comunicado compartido por la Presidencia de la República, “el encuentro sentó las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial en busca de soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo”.

Detalla que también se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias para unas cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS).

“Los representantes de Microsoft ofrecieron apoyo en ciberseguridad y herramientas para mejorar el sistema de recaudación fiscal, y manifestaron su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes liderado por el Ministerio de Educación (Meduca)”, concluyó el comunicado.

El mandatario panameño desarrollará una agenda de trabajo de tres días en el Foro Económico Mundial, de Davos, con el objetivo de impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá en sectores como: energía y logística, según informó la Presidencia a través de un comunicado.

Para ello, agregó, se han coordinado reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria. Además, encuentros entre el presidente Mulino y representantes de multinacionales y organismos financieros internacionales, como el Banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF.

Así como también reuniones con empresas de energía, logística y puertos, como la compañía de puertos y soluciones logísticas de Emiratos Árabes, DP World, y la estadounidense AES.

Además de Mulino, la representación panameña también la integran la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; del Canal, José Ramón Icaza; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristel Getzler.

El Foro de Davos, Suiza, organizado por WEF, es considerado el mayor evento de líderes empresariales y de gobiernos, en el que se debate nsobre los cambios internacionales, se plantean soluciones y se establecen directrices sobre las nuevas inversiones globales.

La organización del WEF prevé la asistencia de 64 jefes de Estado y más de 3 mil líderes políticos y empresariales de 130 países, en el evento que este año tiene como lema “Espíritu de Diálogo”.