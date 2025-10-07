Panamá, entre los países que más crecerá en la región con 3.9% este 2025: Banco Mundial

El informe del BM pronostica que la región crecerá un 2.3 % en 2025 y un 2.5 % en 2026, el ritmo más lento entre las regiones del mundo.Quien liderará la lista de crecimiento será Argentina con 4.6%, seguido de Paraguay (4.2%), Panamá (3.9%), Guatemala (3.9%), Costa Rica (3.6%), Honduras (3.5%) y Nicaragua (3.1%). Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del BM, comentó que 'los gobiernos de la región han guiado sus economías a través de repetidas crisis, preservando al mismo tiempo la estabilidad. Ahora es el momento de seguir construyendo sobre esa base, acelerando las reformas para mejorar el clima de negocios, invertir en la infraestructura apropiada y movilizar el capital privado'. De acuerdo con el BM, el entorno externo sigue siendo complejo, con una caída de la demanda mundial y de los precios de las materias primas que, se proyecta, disminuirán alrededor del 10% en 2025 y otro 5% en 2026, lo que perjudicará a sectores clave. La incertidumbre en torno a la política comercial, dijo, también amenaza el acceso a los mercados y la deslocalización de firmas (<i>nearshoring</i>).En el ámbito interno, el BM señaló que la inflación persiste y la deuda pública se mantiene elevada, con una relación deuda/PIB que ascendió al 63.8% en 2024, frente al 59.9% en 2019. La flexibilización monetaria se ha desacelerado en las economías avanzadas, lo que mantiene elevados los costos del servicio de la deuda y encarece el crédito, frenando aún más la inversión, la creación de empleo y el aumento de la productividad.