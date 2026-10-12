Panamá frente al desafío del empleo formal

Las últimas cifras del mercado laboral panameño traen una noticia positiva: el desempleo bajó de 10.4% en septiembre de 2025 a 8.5% en agosto de 2026, mientras que la población ocupada aumentó en 77,231 personas, hasta alcanzar aproximadamente 2.5 millones de ocupados. La tasa de informalidad también disminuyó, de 47.1% a 45.8%. Son datos que debemos reconocer porque permiten saber la realidad de nuestro mercado de trabajo y poder diseñar políticas públicas, e iniciativas o programas que mejoren y potencien lo alcanzado hasta el momento. Más personas trabajando significa más hogares con ingresos y mayor movimiento para la economía.

En este contexto, tambien debemos hacer una pregunta como ciudadanos: ¿qué tipo de empleos estamos creando en nuestro país Porque el éxito de una política laboral no debería medirse únicamente por cuántas personas consiguen trabajo. También debemos observar si ese empleo es formal, estable, productivo, con seguridad social, derechos laborales y una remuneración que permita mejorar las condiciones de vida. Ese debe ser el objetivo de todos.

El 45.8% de informalidad sigue siendo demasiado alto. En otras palabras, prácticamente uno de cada dos ocupados continúa fuera de la formalidad laboral, y aquí aparece uno de los principales desafíos económicos de Panamá.Necesitamos pasar de una economía que crea empleos a una economía que crea buenos empleos formales ni parciales, trabajo productivo y salarios dignos.

El empleo formal es mucho más que recibir un salario. Significa cotizar para la seguridad social, tener protección laboral, acceso a prestaciones, mayor estabilidad, posibilidades de construir una trayectoria profesional y tener acceso a crédito. También fortalece la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y reduce la vulnerabilidad económica de las familias. Por eso, reducir la informalidad debe convertirse en una prioridad nacional, que transcienda los períodos gubernamantales, con políticas a largo plazo, donde se continue lo bueno y lo necesario para reducir la informalidad.

El sector privado tiene un papel central. Según el INEC, concentra cerca del 46% de las personas ocupadas y actividades como comercio, agricultura, construcción, transporte e industria manufacturera representan importantes fuentes de empleo.

La política pública debe concentrarse entonces en crear las condiciones para que las empresas puedan crecer, invertir, contratar formalmente y pagar mejores salarios. Para este objetivo, será fundamental reducir trabas, y trámites burocráticos, que ayuden a las empresas en su desarrollo, expansión y crecimiento. Ninguna empresa crece en un entorno de largas filas, procesos engorrosos, ni trámites costosos.