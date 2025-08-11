Panamá inicia reuniones técnicas en Washington por el TPC

Este 12 y 13 de agosto. Panamá sostendrá reuniones técnicas en Washington D.C., Estados Unidos, de cara a la próxima instalación de la Comisión de Revisión Agrícola, contemplada en el artículo 3.19 del Tratado de Promoción Comercial (TPC) en octubre. Para 2026 se prevé que la mayoría de los productos dentro del acuerdo alcancen la desgravación arancelaria y un mercado 100% abierto entre 2030 y 2031.

La revisión es una de las solicitudes que vienen pidiendo tanto productores como la agroindustria por el avance del cronograma de desgravación arancelaria tras 13 años de vigencia del TPC entre ambos mercados.

Para tal fin, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) junto con su Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI) sostuvo reuniones interinstitucionales entre el 28 de julio y el 5 de agosto, la Unidad de Política Comercial, la Dirección Nacional de Salud Animal y la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA), la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial. El objetivo de estos acercamientos fue abordar temas clave en materia de acceso a mercado, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como aspectos regulatorios que se discutirán en los distintos comités técnicos.

Y previo a las reuniones interinstitucionales, el titular del MICI, Julio Moltó, se reunió con representantes del sector agroindustrial, entre ellos, avícolas, porcicultores, entre otros, para acordar una hoja de ruta técnica para fortalecer la producción nacional ante la entrada de productos.

Con las reuniones y mesas sectoriales previas al comité técnico de negociación, Panamá construye propuestas consensuadas y viables, enfocadas en los rubros aún en proceso de desgravación arancelaria, comentó en la reunión con la agroindustria, Linda Castillo, jefa de la ONCI.