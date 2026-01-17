Panamá lidera el crecimiento regional: Banco Mundial proyecta 4.1 % en 2026 y 2027

Panamá mantiene una de las perspectivas económicas más sólidas de América Latina y el Caribe, de acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial, que estiman que el país cerró 2025 con un crecimiento de 3.9 % y que alcanzará una expansión de 4.1 % tanto en 2026 como en 2027, ubicándose muy por encima del promedio regional.

Según el organismo multilateral, América Latina y el Caribe crecerán en promedio 2.3 % en 2026 y 2.6 % en 2027, lo que refuerza la posición de Panamá como una de las economías más dinámicas del hemisferio occidental, superando a países como Brasil, México, Chile y Colombia en el horizonte de mediano plazo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que estas proyecciones reflejan el consenso de organismos internacionales, calificadoras de riesgo y entidades multilaterales sobre la fortaleza macroeconómica del país. Durante su intervención en la Cumbre Ejecutiva 2026 organizada por Medcom, subrayó que Panamá se sitúa entre las economías de mayor crecimiento no solo de la región, sino también a nivel global.

Chapman señaló que este desempeño comienza a traducirse en una mayor generación de empleo, particularmente en el sector privado, que concentra la mayor parte de la actividad económica nacional. En ese sentido, afirmó que la estrategia del Gobierno apunta a crear condiciones sostenibles que promuevan empleo formal, ingresos estables y una mejora progresiva en la calidad de vida de la población.

Las cifras del Banco Mundial muestran que Panamá supera ampliamente a las principales economías latinoamericanas. Mientras Brasil crecería 2.0 % en 2026 y 2.3 % en 2027, México lo haría en 1.3 % y 1.8 %, respectivamente. En Sudamérica, Colombia alcanzaría 2.6 % en 2026 y 2.8 % en 2027, y Chile se mantendría alrededor del 2.1 %.

En Centroamérica, el crecimiento promedio se ubicaría en torno al 3.6 % en 2026 y 3.7 % en 2027, y aunque estable todavía estará por debajo del desempeño panameño, impulsado principalmente por Guatemala, Costa Rica y Honduras. Guatemala crecería 3.7 % en ambos años, Costa Rica 3.6 % en 2026 y 3.7 % en 2027, mientras que Honduras se ubicaría en torno al 3.5 %. Aun así, Panamá se mantiene por encima del promedio subregional, consolidándose como uno de los principales polos de expansión económica del país.

Para el Caribe, el crecimiento será desigual. Países como Guyana continuarán mostrando tasas extraordinarias, superiores al 19 % en 2026 y más del 20 % en 2027, impulsadas por el auge petrolero, mientras que otras economías caribeñas crecerán a ritmos más moderados, cercanos al 2 % y 3 %, apoyadas en el turismo. A escala más amplia, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento de América Latina y el Caribe se ubicará en 2.3 % en 2026 y 2.6 % en 2027, lo que refuerza el contraste con el desempeño panameño, que se mantiene por encima del promedio regional.

Este desempeño de Panamá también es reconocido por otros organismos regionales, así como por el economista panameño independiente, Víctor Cruz, quien reconoce que Panamá mantiene un desempeño económico destacado en la región en el año en curso. El economista citó las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), e indica que el país se ubica en el cuarto lugar entre las economías latinoamericanas con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con una expansión proyectada de 3,7 %, solo por detrás de Paraguay (4,5 %), Costa Rica (3,9 %) y Argentina (3,8 %).

El ministro resaltó que uno de los factores clave de esta resiliencia es la diversificación de la economía, con sectores como logística, servicios vinculados al Canal de Panamá, telecomunicaciones y comercio como pilares del crecimiento. A estos se suman el turismo, con una estrategia enfocada en nichos de mayor valor agregado, y el sector agropecuario, cuyo reto principal es elevar la productividad y aprovechar la plataforma logística del país.

“Sin embargo, no todos los analistas advierten que el crecimiento, por sí solo, sea suficiente”, advirtió Cruz, quien habló sobre los límites del crecimiento. Afirma que este crecimiento económico de Panamá no garantiza mejoras reales en la calidad de vida de la población. Cruz subraya que el PIB, por sí solo, no refleja si los beneficios del crecimiento económico llegan de manera equitativa a la ciudadanía, y alerta que, sin políticas públicas focalizadas que reduzcan la desigualdad, fortalezcan el mercado laboral y mejoren la cohesión social, Panamá podría repetir en 2026 y 2027 un patrón histórico de expansión económica con altos niveles de concentración del ingreso.

En materia fiscal, Chapman enfatizó el rol del Estado como facilitador del desarrollo, destacando la modernización de la administración tributaria mediante procesos de digitalización y el uso de inteligencia artificial para fortalecer la recaudación, combatir la evasión y garantizar la trazabilidad fiscal, incluyendo las actividades digitales y de la economía colaborativa. Añadió que iniciativas como la lotería fiscal han contribuido a fortalecer la cultura tributaria y a mejorar los ingresos del Estado.

Finalmente, subrayó que la confianza es un activo estratégico para Panamá y que la disciplina fiscal, la transparencia y la comunicación con los mercados han permitido mantener la calificación de riesgo del país, reduciendo los costos de financiamiento. Indicó que las inversiones estratégicas en agua, infraestructura, educación, salud y el Canal de Panamá serán determinantes para sostener el crecimiento proyectado hacia 2027, en un contexto regional marcado por la desaceleración y la incertidumbre global.