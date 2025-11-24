Panamá lidera la economía circular en la región con nueva ley y estrategia nacional

Para el director del Pnuma, Panamá es un país pionero en la región, precisamente, por su enfoque político y financiero.Bello destacó dos iniciativas clave que no se ven en otros países, como la aprobación de la Ley de Economía Circular y la adopción de una taxonomía de finanzas sostenibles, que permite a la banca pública y privada empezar a identificar cómo invertir en proyectos circulares, generando flujo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).Explicó que el enfoque circular representa una 'fuente totalmente inagotable de oportunidades' para la innovación, pues rompe con el modelo lineal y logra que los recursos puedan ser 'rehusados, rehusados y rehusados transformándolos una y otra vez', siendo esta la mayor contribución a la sostenibilidad.