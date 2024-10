Panamá ordena anular la patente a toda nave incluida en listas de sanciones internacionales

Toda nave de la marina mercante de Panamá que sea incluida en listas sancionatorias internacionales, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le deberá anular de manera inmediata, la patente de navegación de Servicio Internacional o Interior, como lo establece el Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024, publicado en la Gaceta Oficial 30143-B. Las listas sancionatorias internacionales son:

Listas de sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América - Specially Designated Nations and Blocked Persons List - Non-SDN Consolidated Sanctions List.

Lista de Personas y Entidades relacionadas al terrorismo y su financiamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Lista de Buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Listas de sanciones de la Unión Europea - EU Consolidate Financial Sanctions List.

Lista de sanciones del Reino Unido (UK) - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.