Canal de Panamá busca diversificar el negocio, ¿cuáles son las opciones?

El Canal de Panamá celebra 111 años del inicio de sus operaciones, ocurrido el 15 de agosto de 1914, y en ese marco se desarrolló el lanzamiento de la memoria institucional. El administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, destacó la evolución, el impacto actual y el futuro del canal. Vásquez calificó al Canal de Panamá como “el eje socioeconómico de este país y tenemos que mantenerlo, protegerlo y cuidarlo”. Destacó la importancia en que los panameños conozcan la historia y el valor de esta importante vía del comercio mundial. “Esa identidad nacional es posiblemente el aporte más importante que el canal le ofrece a todos los panameños”, dijo el administrador a los medios de comunicación.

¿Cuáles son las opciones que evalúa el Canal de Panamá para diversificar las operaciones? El futuro de la vía interoceánica es parte elemental de la discusión actual, por esa razón la Autoridad del Canal de Panamá ya está estudiando las opciones que permitirán diversificar la operación y que forman parte del plan estratégico.

Uno de los primeros puntos es el proyecto de Río Indio, que busca crear un lago artificial que permitirá abastecer al Canal de Panamá. “Para el impacto local y para poder mantener y suministrar agua a los panameños, definitivamente el Río Indio es un proyecto prioritario. Adicionalmente, para prepararnos a los límites de capacidad de la operación del Canal de Panamá que se avecinan relativamente a corto plazo, hay que diversificar las operaciones y esa es la razón por la cual estamos viendo otras alternativas desde terminal de portuaria, línea de gas y una carretera circundando el Canal de Panamá”, explicó Vásquez.