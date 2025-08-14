Canal de Panamá busca diversificar el negocio, ¿cuáles son las opciones?

<b>¿Cuáles son las opciones que evalúa el Canal de Panamá para diversificar las operaciones?</b>El futuro de la vía interoceánica es parte elemental de la discusión actual, por esa razón la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá </a></b>ya está estudiando las <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/que-proyectos-tiene-el-canal-de-panama-en-su-plan-de-inversion-estrategico-NE14899598">opciones que permitirán diversificar la operación y que forman parte del plan estratégico. </a></b>