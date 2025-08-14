Danny Ocean abre su Latam Tour 2025 en Panamá

El próximo 4 de septiembre, el cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin Grammy,<b> Danny Ocean</b>, subirá al escenario del Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali) para inaugurar oficialmente su Latam Tour 2025 y presentar en vivo su nuevo álbum, <b>Babylon Club.</b>Este cuarto trabajo discográfico reúne 14 temas llenos de frescura y ritmos contagiosos, con colaboraciones de lujo junto a <b>El Alfa, Arcángel, Aitana</b> y <b>Louis BPM</b>, además de sus exitosas alianzas con <b>Kapo, Sech y Kenia Os</b>. Un universo sonoro que celebra la libertad, el deseo, el escape, el amor y la fiesta, y que los fans panameños podrán disfrutar antes que nadie.Con más de 12.4 billones de reproducciones acumuladas y éxitos globales como <b>Me Rehúso</b>, <b>Amor </b>e <b>Imagínate</b>, Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la música latina, fusionando reggaetón, pop electrónico y R&amp;B.Las entradas están disponibles en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://ticketpluspty.com/" target="_blank">ticketpluspanama.com </a>y en todas las tiendas Deli Gourmet del país.