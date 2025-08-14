Danny Ocean abre su Latam Tour 2025 en Panamá

El próximo 4 de septiembre, el cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin Grammy, Danny Ocean, subirá al escenario del Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali) para inaugurar oficialmente su Latam Tour 2025 y presentar en vivo su nuevo álbum, Babylon Club.

Este cuarto trabajo discográfico reúne 14 temas llenos de frescura y ritmos contagiosos, con colaboraciones de lujo junto a El Alfa, Arcángel, Aitana y Louis BPM, además de sus exitosas alianzas con Kapo, Sech y Kenia Os.

Un universo sonoro que celebra la libertad, el deseo, el escape, el amor y la fiesta, y que los fans panameños podrán disfrutar antes que nadie.

Con más de 12.4 billones de reproducciones acumuladas y éxitos globales como Me Rehúso, Amor e Imagínate, Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la música latina, fusionando reggaetón, pop electrónico y R\&B.

Las entradas están disponibles en ticketpluspanama.com y en todas las tiendas Deli Gourmet del país.