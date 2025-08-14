Tres consejos del ‘Friki de los Libros’ para escribir y hablar mejor

Lázaro Abrahan, mejor conocido como el <b>‘Friki de los Libros’</b>, participó en la <b>Feria Internacional del Libro 2025</b> para brindar consejos que ayuden a las personas a preservar su lenguaje, tanto verbal como escrito. Estas fueron algunas sugerencias para escribir y hablar mejor, compartidas por el especialista lingüístico de origen cubano:<b>1. Evita las muletillas.</b>Seremos juzgados por la forma en que nos expresamos; por eso, en lugar de utilizar palabras como 'eso', 'vaina' u otros términos indirectos, es recomendable llamar las cosas por su nombre y ser específicos.<b>2. Leer, leer y... leer.</b>'Leer aumenta tu bagaje léxico y abre los horizontes de tu mente', expresó el filólogo.Antes de escribir, pregúntate si no habrá mejores términos para expresar lo que quieres comunicar.<b>3. Sé cuidadoso con las redundancias y la puntuación.</b>El especialista compartió que en su natal Cuba, las redundancias se etiquetan como 'un discurso de Fidel'.Palabras y expresiones repetitivas, como ciertos adverbios terminados en -mente —por ejemplo, 'exactamente'—, a menudo no son la mejor opción para una comunicación clara. Además, el ‘<b>Friki de los Libros’</b> resaltó la importancia de una buena puntuación, pues el uso adecuado de los signos permite la respiración de la frase y facilita la comprensión del mensaje.