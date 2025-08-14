Tres consejos del ‘Friki de los Libros’ para escribir y hablar mejor

Lázaro Abrahan, mejor conocido como el ‘Friki de los Libros’, participó en la Feria Internacional del Libro 2025 para brindar consejos que ayuden a las personas a preservar su lenguaje, tanto verbal como escrito.

Estas fueron algunas sugerencias para escribir y hablar mejor, compartidas por el especialista lingüístico de origen cubano:

1. Evita las muletillas.

Seremos juzgados por la forma en que nos expresamos; por eso, en lugar de utilizar palabras como “eso”, “vaina” u otros términos indirectos, es recomendable llamar las cosas por su nombre y ser específicos.

2. Leer, leer y... leer.

“Leer aumenta tu bagaje léxico y abre los horizontes de tu mente”, expresó el filólogo.

Antes de escribir, pregúntate si no habrá mejores términos para expresar lo que quieres comunicar.

3. Sé cuidadoso con las redundancias y la puntuación.

El especialista compartió que en su natal Cuba, las redundancias se etiquetan como “un discurso de Fidel”.

Palabras y expresiones repetitivas, como ciertos adverbios terminados en -mente —por ejemplo, “exactamente”—, a menudo no son la mejor opción para una comunicación clara.

Además, el ‘Friki de los Libros’ resaltó la importancia de una buena puntuación, pues el uso adecuado de los signos permite la respiración de la frase y facilita la comprensión del mensaje.