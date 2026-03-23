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Economía

Panamá ratifica la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques

La Convención, preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) fue adoptada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 2022.
La Convención, preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) fue adoptada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 2022. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 10:28
La adhesión del país reviste especial importancia debido al tamaño de su registro de buques, uno de los más grandes del mundo

Panamá ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques, conocida como la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques.

La ratificación se efectuó el 19 de marzo de 2026 y la Convención entrará en vigor para Panamá el 15 de septiembre de 2026. Con este paso, Panamá se convierte en el cuarto Estado parte de este instrumento internacional, que entró en vigor el 17 de febrero de 2026.

La adhesión de Panamá reviste especial importancia debido al tamaño de su registro de buques, uno de los más grandes del mundo.

La Convención, preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y adoptada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 2022, establece un régimen armonizado para dar efecto internacional a las ventas judiciales de buques.

Su objetivo es garantizar seguridad jurídica sobre el título adquirido por los compradores, maximizar el valor de las embarcaciones en el mercado y asegurar una distribución más eficiente de los ingresos entre acreedores, contribuyendo así al fortalecimiento del comercio internacional.

Hasta la fecha, treinta y tres Estados y una organización regional de integración económica han firmado la Convención, que permanece abierta a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. La información detallada sobre su estatus está disponible en la página oficial de la UNCITRAL.

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