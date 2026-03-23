Panamá ratifica la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques

Panamá ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques, conocida como la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques.

La ratificación se efectuó el 19 de marzo de 2026 y la Convención entrará en vigor para Panamá el 15 de septiembre de 2026. Con este paso, Panamá se convierte en el cuarto Estado parte de este instrumento internacional, que entró en vigor el 17 de febrero de 2026.

La adhesión de Panamá reviste especial importancia debido al tamaño de su registro de buques, uno de los más grandes del mundo.