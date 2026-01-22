Panamá refinancia amortización de $980 millones de deuda a menor tasa con respaldo del Banco Mundial

Panamá dio un paso clave en la optimización de su perfil de deuda pública al concretar una operación de refinanciamiento orientada a reducir el costo financiero del Estado y proteger los recursos públicos.

La estrategia, ejecutada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permite reemplazar obligaciones con tasas más altas por deuda en condiciones más favorables, en un contexto de disciplina fiscal y prudencia financiera.

La operación contempla el repago de compromisos existentes, entre ellos el Bono Global que vence el 29 de enero de 2026 por $980 millones, el cual paga una tasa de interés de 7.125 %. Con este refinanciamiento, el costo de esa deuda se reduce en 4.42 % frente a la tasa original, generando un alivio directo en el servicio de intereses.

El éxito de la transacción se sustenta en las garantías otorgadas por el Banco Mundial, institución con calificación crediticia AAA, un respaldo que refleja la confianza internacional en las reformas y políticas públicas que Panamá ha venido implementando.

Este aval permitió acceder a financiamiento en condiciones más competitivas y fortalecer la percepción del país ante los inversionistas.

Mediante las autorizaciones legales correspondientes, el MEF concretó un financiamiento respaldado por el Banco Mundial, autorizado mediante el Decreto de Gabinete No.41 de 23 de diciembre de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial No.30435 el 31 de diciembre de 2025.

El financiamiento principal asciende a un monto equivalente a $1,400 millones, estructurado a un plazo de 10 años con una tasa efectiva de 2.71 %. Esta tasa representa un ahorro de 2.27 % en comparación con la tasa promedio ponderada del país en 2025, lo que se traduce en una reducción significativa del costo de los intereses de la deuda pública.

Según el Gobierno, estos recursos liberados permitirán mejorar el uso del presupuesto nacional y destinarlos a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, inversión pública y programas sociales, en beneficio directo de la población.

Más allá del impacto financiero inmediato, la operación fortalece la imagen de Panamá en los mercados internacionales, contribuye a reducir la percepción de riesgo país y consolida una gestión fiscal responsable, alineada con las mejores prácticas internacionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró su compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas, la disciplina fiscal y la transparencia, destacando la búsqueda permanente de mecanismos que reduzcan el costo de la deuda y maximicen el beneficio social. “Nuestro objetivo es claro: cuidar los recursos del Estado y ponerlos al servicio del bienestar de todos los panameños”.