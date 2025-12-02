  1. Inicio
Panamá refuerza la lucha contra evasión con normas globales sobre criptomonedas

Según el MEF, la firma de estos instrumentos refuerza la estrategia del país para combatir la evasión fiscal
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/12/2025 12:27
El gobierno panameño, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comunicó este martes que el país firmó dos acuerdos multilaterales que permiten el intercambio automático de información tributaria sobre criptoactivos y cuentas financieras tradicionales.

La decisión se dio en el marco de la 18ª Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, en el cual Panamá se adhirió a dos instrumentos clave ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Una de ellas es el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA), que consiste en el intercambio de información sobre transacciones y saldos de criptoactivos (como Bitcoin, Ethereum, etc.) con jurisdicciones participantes.

La segunda es una adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA).

Dicha adenda se actualiza el Estándar Común de Reporte (CRS) ya existente, ampliando el alcance de la información que se reporta de las cuentas financieras tradicionales para incluir nuevos productos y estructuras.

La firma del acuerdo fue formalizada por la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.

De esta forma, Panamá se une así a un grupo creciente de jurisdicciones que se preparan para comenzar los intercambios automáticos bajo el CARF y el CRS actualizado en los plazos acordados internacionalmente.

Según el MEF, la firma de estos instrumentos refuerza la estrategia del país para combatir la evasión fiscal y el uso indebido de estructuras financieras y digitales.

Explicó que la Dirección General de Ingresos (DGI) podrá recibir y compartir información relevante sobre activos digitales y cuentas tradicionales con múltiples países.

El MEF aseguró que esto reduce el riesgo de que Panamá sea utilizado para erosionar bases imponibles o como un eslabón débil en la arquitectura global contra el fraude fiscal.

Además de que “coloca a Panamá en sintonía con las nuevas normas globales y envía una señal positiva a inversionistas y socios comerciales sobre el compromiso del país con el cumplimiento de estándares internacionales y la creación de un campo de juego nivelado con otras plazas financieras”.

