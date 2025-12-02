Panamá refuerza la lucha contra evasión con normas globales sobre criptomonedas

El gobierno panameño, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comunicó este martes que el país firmó dos acuerdos multilaterales que permiten el intercambio automático de información tributaria sobre criptoactivos y cuentas financieras tradicionales.

La decisión se dio en el marco de la 18ª Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, en el cual Panamá se adhirió a dos instrumentos clave ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Una de ellas es el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA), que consiste en el intercambio de información sobre transacciones y saldos de criptoactivos (como Bitcoin, Ethereum, etc.) con jurisdicciones participantes.

La segunda es una adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA).

Dicha adenda se actualiza el Estándar Común de Reporte (CRS) ya existente, ampliando el alcance de la información que se reporta de las cuentas financieras tradicionales para incluir nuevos productos y estructuras.