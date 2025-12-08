Panamá refuerza vigilancia ante expansión del HLB en las plantas de cítricos

Panamá mantiene vigilancia activa para contener la expansión del HLB o 'dragón amarillo' que afecta los cultivos de cítricos en la región. El país registra presencia de la enfermedad en casi todas las provincias, excepto Darién, única zona que continúa libre del Huanglongbing (HLB), una de las plagas más destructivas para los árboles de naranja, limón, mandarina y toronja.La confirmación fue dada por el técnico Harry Pérez, subdirector de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), quien explicó el funcionamiento de los programas de monitoreo, las áreas afectadas y los desafíos que enfrenta la producción nacional de cítricos.