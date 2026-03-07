Panamá refuerza vigilancia pesquera con tecnología de Global Fishing Watch

En el marco de la reciente cumbre pesquera en la capital, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) reafirmó su alianza estratégica con Global Fishing Watch (GFW), una organización que utiliza tecnología satelital e inteligencia artificial para monitorear la actividad humana en el mar. Esta colaboración se ha convertido en el pilar de la estrategia panameña para “limpiar” su registro de naves y garantizar que la bandera del país no sea utilizada para actividades ilícitas.

Lo más relevante de esta cooperación es el enfoque en la Transparencia en la Propiedad del Beneficiario Final (UBO).

La ARAP a través de un comunicado de prensa explicó que históricamente, muchas embarcaciones infractoras se ocultaban tras complejas estructuras corporativas para evitar sanciones.

No obstante, bajo la nueva reglamentación en Panamá, la divulgación de los dueños reales de las embarcaciones de servicio internacional es ahora un requisito obligatorio para el licenciamiento.

La medida —explica la nota oficial— busca sacar a la luz a los actores que se benefician de la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), permitiendo una fiscalización efectiva por parte de las autoridades financieras y ambientales.

Además, Panamá integró los datos del Sistema de Monitoreo de Buques (VMS) con la plataforma pública de GFW. Esto significa que cualquier ciudadano o investigador puede visualizar el esfuerzo pesquero de la flota panameña en tiempo real.

La reglamentación endurece además las operaciones de transbordo en el mar, debido a que exige que estas actividades se realicen bajo vigilancia satelital estricta para evitar que pescado capturado ilegalmente ingrese a la cadena de suministro global.

Con estas acciones, Panamá no solo protege sus recursos, sino que eleva los estándares de cumplimiento para toda la región.