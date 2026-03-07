Panamá refuerza vigilancia pesquera con tecnología de Global Fishing Watch

En el marco de la reciente cumbre pesquera en la capital, la <b><a href="/tag/-/meta/arap-autoridad-de-los-recursos-acuaticos-de-panama">Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)</a></b> reafirmó su alianza estratégica con <b>Global Fishing Watch (GFW)</b>, una organización que utiliza tecnología satelital e inteligencia artificial para monitorear la actividad humana en el mar. Esta colaboración se ha convertido en el pilar de la estrategia panameña para <i>'limpiar' </i>su registro de naves y garantizar que la bandera del país no sea utilizada para actividades ilícitas.Lo más relevante de esta cooperación es el enfoque en la <b>Transparencia en la Propiedad del Beneficiario Final (UBO)</b>.La ARAP a través de un comunicado de prensa explicó que históricamente, muchas embarcaciones infractoras se ocultaban tras complejas estructuras corporativas para evitar sanciones. No obstante, bajo la nueva reglamentación en Panamá, <b>la divulgación de los dueños reales de las embarcaciones de servicio internacional </b>es ahora un requisito obligatorio para el licenciamiento. La medida —explica la nota oficial— busca sacar a la luz a los actores que se benefician de <b><a href="/tag/-/meta/indnr-pesca-ilegal-no-declarada">la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR)</a></b>, permitiendo una fiscalización efectiva por parte de las autoridades financieras y ambientales.Además, Panamá integró los datos del <b>Sistema de Monitoreo de Buques (VMS)</b> con la plataforma pública de <b>GFW</b>. Esto significa que cualquier ciudadano o investigador puede visualizar el esfuerzo pesquero de la flota panameña en tiempo real. La reglamentación endurece además las operaciones de transbordo en el mar, debido a que exige que estas actividades se realicen bajo vigilancia satelital estricta para <b>evitar que pescado capturado ilegalmente ingrese a la cadena de suministro global</b>. Con estas acciones, <b>Panamá no solo protege sus recursos, sino que eleva los estándares de cumplimiento para toda la región</b>.