Panamá registra el menor crecimiento crediticio de Centroamérica, según Moody’s Local

Panamá continúa registrando el crecimiento crediticio más bajo entre los sistemas bancarios de Centroamérica y República Dominicana, aunque durante 2026 comenzó a mostrar señales de recuperación en comparación con los resultados observados el año pasado, según un análisis de Tendencias del crédito en Centroamérica y República Dominicana: moderación del crecimiento y mayor uso del fondeo local, elaborado por Moody’s Local. La calificadora destacó que, tras varios años de fuerte expansión del crédito en la región, la mayoría de los mercados bancarios están enfrentando una moderación de su crecimiento. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo heterogéneo entre países, con El Salvador liderando el dinamismo regional y Panamá ubicándose en el extremo opuesto. De acuerdo con Moody’s Local, la cartera crediticia panameña podría cerrar 2026 con un crecimiento cercano a 4.4%, por encima del 2.9% registrado en 2025, siempre que se mantenga el ritmo observado durante el primer semestre. Aun así, esta expansión sigue siendo la más baja entre los países evaluados.

En contraste, El Salvador encabeza la lista con una expansión crediticia estimada de 9.8%, seguido por Honduras (8.7%), Nicaragua (7.5%), República Dominicana (7.4%) y Guatemala (6.6%). Costa Rica es la única economía con una contracción estimada de 3.9%, influenciada principalmente por efectos cambiarios derivados de la apreciación de su moneda. Moody’s Local señala que una de las particularidades de Panamá es que el crecimiento del crédito local y extranjero presenta actualmente un comportamiento más equilibrado. Entre 2023 y 2025, la cartera extranjera creció en promedio 12.1%, muy por encima del 3.1% de la cartera local. No obstante, durante 2026 ambos segmentos muestran ritmos de expansión similares. Además, la estructura del crédito panameño se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Entre 2023 y junio de 2026, las hipotecas representaron el 33% de la cartera total, seguidas por los créditos de consumo con 23% y el sector comercio con 21%.

Calidad de la cartera

A pesar de su bajo crecimiento, Panamá figura entre los sistemas bancarios que han mostrado mejoras en sus indicadores de calidad crediticia. Moody’s Local destaca que los créditos vencidos disminuyeron a 2.3% en junio de 2026, frente al 2.6% observado previamente. La agencia también indicó que la cobertura de reservas se mantuvo alrededor de 91%, porcentaje inferior al de otros países de la región. Sin embargo, explicó que esta diferencia está vinculada a la aplicación de la norma contable NIIF 9, que exige reconocer pérdidas crediticias esperadas y no únicamente los créditos ya vencidos. En comparación, Nicaragua registra la mayor cobertura de reservas de Centroamérica, con 321.9%, mientras que República Dominicana alcanza 313.5%.

Financiamiento externo

El estudio también identifica una tendencia regional hacia una mayor utilización de depósitos locales como fuente de fondeo, reduciendo la dependencia de financiamiento institucional o externo. En países como República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, la relación entre créditos y depósitos ha disminuido, reflejando una mayor capacidad de financiar el crecimiento crediticio con recursos captados localmente. En Panamá, aunque la relación entre créditos y depósitos se ha mantenido relativamente estable desde 2023, el crecimiento de los depósitos mostró una recuperación durante 2026, con un aumento de 3.4% respecto al cierre de 2025. Este comportamiento ha contribuido a reducir el uso de financiamientos institucionales.