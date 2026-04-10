Panamá requerirá 34 millones de galones de bioetanol para transformar el mercado

Desde la perspectiva técnica y de cooperación internacional, Marcelo Velásquez, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), reforzó la viabilidad de este proyecto: 'el bioetanol no es un experimento, sino un estándar global probado con éxito durante décadas'. Velásquez recordó que países como Brasil iniciaron este camino desde 1975 y actualmente manejan mezclas de hasta el 30%, mientras que naciones vecinas como Colombia mantienen el estándar del 10% con un marco normativo robusto. El consultor desmitificó los temores sobre posibles daños en los motores, aclarando que el etanol anhidro es un alcohol deshidratado de alta calidad que actúa como un potenciador de octanaje natural. Mientras que la gasolina regular y superior en Panamá tienen octanajes de 91 y 95, el etanol aporta un octanaje de entre 113 y 116, lo que mejora significativamente la combustión, reduce el uso de aditivos químicos nocivos como el MTBE y disminuye en un 7% las emisiones de gases de efecto invernadero de manera inmediata.