Panamá suma 33,243 nuevos autos en 2025, con julio como uno de los meses más activos

La cifra de automóviles nuevos registrados en el Registro Único Vehicular de Panamá continúa en aumento, así lo revelan los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Hasta julio de este año Panamá reportó 33,243 nuevos vehículos anotados, lo que supera a los 30,782 carros que había durante el mismo periodo del año pasado.

Esto se traduce en un incremento del 8%, siendo los meses de mayor registro julio (5013), abril (5101), febrero (4,988) y enero (4419).

Panamá lleva reportando un crecimiento acelerado del registro vehicular desde 2023, cuando se pasó de 23,008 a 28,170.

Si se mide por tipo de vehículo, el sector que sigue dominando el mercado son los SUV de tres filas, aquellos utilizados para transportar de 7 a ocho pasajeros, en promedio. Esta categoría concentra más del 50 % del total de los registros, con 18,344, entre enero y julio.

Le siguen los autos regulares (6,309). Después del tipo Pick ups (4,608). Luego vienen los autos de lujo (1,354), los camiones (1,136) los autos tipo paneles (598), las minivans (510), los autobuses (384) y otros.

El aumento en la adquisición de vehículos refleja, en parte, la confianza de los consumidores y el papel de Panamá como un mercado atractivo para la industria automotriz. A pesar de la incertidumbre económica global, el país ha sostenido un ritmo positivo en esta área.

El predominio de los SUV evidencia un cambio en las preferencias de los panameños, que buscan mayor espacio, comodidad y versatilidad en sus autos. Al mismo tiempo, la variedad de segmentos muestra que existe demanda en distintos niveles de poder adquisitivo.

Con 33,243 unidades nuevas inscritas en apenas siete meses, Panamá reafirma la tendencia de crecimiento en su parque vehicular, que cada año se diversifica y amplía. La expectativa del sector es que el dinamismo se mantenga durante el resto del 2025.