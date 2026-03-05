Panamá supera los 3 millones de turistas internacionales en 2025

Panamá cerró el año 2025 con 3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 8.4 % en comparación con 2024, informó el presidente de la República, José Raúl Mulino. Durante su conferencia semanal, el mandatario destacó que el aumento en la llegada de viajeros refleja el dinamismo que registra la actividad turística y su aporte a la economía nacional.

Mulino indicó además que un informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) ubica a Panamá, junto con Argentina y Brasil, entre los países de la región con mayor crecimiento en el número de pasajeros que transitan por sus aeropuertos.

Datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) detallan que el país recibió 3,004,266 visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que confirma la tendencia de crecimiento del sector turístico.

El turismo también generó ingresos por $6,583 millones, sin incluir transporte internacional, cifra que representa un aumento de 9.7 % frente al año anterior, de acuerdo con estadísticas preliminares de la entidad.

La mayor parte de los visitantes ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que registró 2,244,078 viajeros, un incremento del 10 % respecto a 2024. Los puertos de cruceros sumaron 344,408 pasajeros, con un crecimiento del 11.5 %, mientras que el paso fronterizo de Paso Canoas reportó 106,006 visitantes, un alza de 2.9 %.

Las estadísticas también indican que 2,330,677 turistas pernoctaron en el país, un aumento del 11 %, lo que refleja no solo un mayor flujo de visitantes, sino también una estadía más prolongada y mayor gasto en la economía local.

La administradora de la ATP, Gloria De León, señaló que superar los tres millones de visitantes confirma el fortalecimiento del país como destino en la región.

“Superar los 3 millones de visitantes es una señal clave de que Panamá fortalece su posición como destino competitivo en la región. Estos resultados reflejan el impacto de nuestra estrategia de promoción, conectividad y diversificación del producto turístico”, afirmó.

La funcionaria agregó que el país continúa impulsando su posicionamiento como sede de congresos, convenciones y eventos internacionales, además de consolidarse como un centro de conectividad aérea regional.