Panamá y Ecuador reactivan en Davos diálogo para un acuerdo que impulse comercio e inversión

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Panamá y Ecuador retomaron conversaciones estratégicas orientadas a profundizar su relación económica y comercial, con miras a establecer un marco general que siente las bases para una eventual negociación de un Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial. Este instrumento busca facilitar el comercio, la inversión y el encadenamiento productivo entre ambas economías.

El acercamiento se produjo durante el encuentro sostenido el 21 de enero entre el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo. La reunión tuvo lugar en Davos, donde Panamá participa con una delegación oficial encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una integración económica más profunda, aprovechando un nuevo contexto bilateral tras la exclusión de Panamá de la lista fiscal ecuatoriana. Este escenario permitió reactivar un diálogo que apunta a construir un marco institucional que facilite futuras negociaciones comerciales formales entre ambos países.

Durante el encuentro, el ministro Moltó subrayó la complementariedad entre las economías panameña y ecuatoriana, destacando el rol de Panamá como plataforma logística y de servicios para potenciar una mayor articulación comercial con Ecuador. Este proceso se ve reforzado por la participación de ambos países como Estados Asociados del Mercosur y miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), lo que aporta un entorno institucional favorable para la integración.

El dinamismo del vínculo económico se refleja en las cifras comerciales. En 2025, las exportaciones panameñas hacia Ecuador crecieron cerca de 218 %, al pasar de $2.1 millones en 2024 a $6.5 millones en 2025. Estas exportaciones se concentran principalmente en el sector pesquero, con un portafolio de más de una veintena de productos.

A este intercambio se suma una presencia sostenida de capital ecuatoriano en Panamá, especialmente en sectores como banca, manufactura, alimentos, comercio minorista y energía, lo que evidencia la confianza del empresariado ecuatoriano en el clima de negocios panameño.

Panamá y Ecuador mantienen relaciones diplomáticas desde el 1 de septiembre de 1908. Más de un siglo después, el encuentro en Davos confirma la voluntad de ambos países de proyectar esta relación hacia el futuro, apostando por una integración económica que fortalezca el crecimiento, la competitividad y la inserción internacional de sus economías.