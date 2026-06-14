Panamá y la deuda pendiente con la gente de mar

1. Formular un protocolo de trato al personal marítimo: atención clara, rápida y respetuosa en trámites, permisos y servicios.2. Capacitación obligatoria para autoridades portuarias, policía de puerto y aduanas en derechos laborales y trato a marinos.3. Crear canales ágiles de queja y resolución para tripulaciones con plazos máximos de respuesta.4. Incentivar el desembarque responsable: mejorar servicios (Wi-Fi, transporte seguro, información en varios idiomas) y campañas que promocionen puertos panameños como 'amigables con la gente de mar'.5. Medir y publicar indicadores (NPS de tripulaciones, tiempo medio de despacho, número de quejas) para gestionar reputación.6. Cooperación con armadores, agentes y sindicatos para protocolos de visitas y escalas seguras.7. Evitar el incremento del costo del<i> shore leave </i>o permiso de desembarco para la gente de mar: en la actualidad tiene un costo de $5.00 y es emitido por el Servicio Nacional de Migración y el costo de este se llega a incrementar hasta $150.00 en la cadena de comercialización, reduciendo dramáticamente el número de tripulantes que efectivamente pueden bajar del buque en su tránsito por aguas y puertos panameños e inhibiendo el impacto económico de cascada.El costo de oportunidad no es solo dinero perdido hoy (millones en tasas, tránsito y servicios), sino el riesgo de erosión gradual de la ventaja comparativa marítima. Tratar bien a la gente de mar incluye facilitar <i>shore leave</i>, <i>crew changes</i> rápidos, <i>welfare</i>, etc. Es una inversión de alto retorno: fortalece lealtad de usuarios, atrae más volumen y asegura sostenibilidad del modelo económico panameño. Ignorarlo equivale a subutilizar o arriesgar uno de los activos más valiosos del país. Mejorar políticas en esta área genera multiplicadores positivos en empleo (~55 mil puestos ligados al Canal), ingresos y competitividad global.En conclusión, el costo de oportunidad de maltratar a la Gente de Mar no es solo moral: tiene consecuencias económicas, legales y estratégicas concretas. Con mediciones simples (gasto por tripulante, escalas perdidas, tiempos de espera, quejas) y cambios administrativos modestos se puede recuperar gasto local, atraer más actividad portuaria y mejorar la reputación de Panamá como <i>hub</i> marítimo y convertirla en el <i>hub</i> de embarque y repatriación de la gente de mar en nuestra región.* El autor es presidente Colegio Nacional de Gente de Mar.