Panameños esperan un tercer trimestre con más empleo y movimiento laboral

Los panameños prevén un mercado laboral activo en el tercer trimestre de 2026 con intenciones de contratación de 11%, según la última edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá.

Aunque se mantiene el optimismo, dicha expectativa de contratación se debilita en -33 puntos respecto al trimestre anterior y en -14 puntos con respecto al mismo período del 2025.

Los resultados se desprenden de los comentarios de 200 panameños que participaron en la encuesta.

A nivel global, Panamá se ubica en la mitad inferior de los países en cuanto a expectativas de empleo, 15 puntos por debajo de la perspectiva mundial

“En los resultados de la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá refleja un mercado laboral que, si bien mantiene actividad, muestra señales de enfriamiento. Con una tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente de 11%, los empleadores reportan una disminución significativa frente al trimestre anterior y al mismo período del año pasado”, señaló Dadhjy Jiménez, gerente de País de ManpowerGroup Panamá.

En todos los sectores se anticipa un crecimiento moderado en las expectativas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

El sector más competitivo del país es hospitalidad con una expectativa de empleo del 44%, le sigue el sector público, salud y servicios sociales con 31%; servicios públicos y recursos naturales con 26% e Información con 25%.

Por otro lado, sectores como finanzas y seguros (15%); y comercio y logística (13%) reportaron expectativas por debajo del promedio nacional.

“Las expectativas de contratación para el tercer trimestre de 2026 reflejan un panorama sectorial moderado. Mientras hospitalidad lidera con una expectativa de empleo del 44%. Si bien algunas industrias se ubican por debajo del promedio nacional. Este comportamiento evidencia un mercado laboral heterogéneo, donde la fortaleza de sectores vinculados al consumo y los servicios sociales se contrapone con la debilidad en áreas técnicas y de infraestructura, marcando una dinámica que los empleadores deberán considerar en sus planes de contratación”, indicó la gerente de País de ManpowerGroup Panamá.

Las empresas pequeñas de menos de 10 empleados reportan el mayor crecimiento con una expectativa del 36%. Mientras tanto, las organizaciones de 10- 49 empleados registraron el porcentaje más bajo con -10%.

“El dinamismo del mercado laboral se concentra en las empresas pequeñas de menos de 10 empleados, que proyectan un crecimiento del 36%. En contraste, las organizaciones de 10- 49 colaboradores anticipan una contracción de -10%, reflejando un panorama mixto, pero con claros focos de expansión”, comentó Jiménez.