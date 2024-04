Parlamento Europeo objeta la salida de Panamá de la lista de blanqueo de capitales; expertos reaccionan

Por su parte, la World Compliance Association (WCA), capítulo Panamá, expresó su preocupación por el cambio de discurso del organismo, quien en reiteradas ocasiones sostuvo que no podía sacar a Panamá de la lista negra de la Unión Europea (UE) “si antes” no lo hace el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Con respecto a Panamá, Raúl Molina, del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), criticó las opiniones del Parlamento Europeo, señalando que “son absolutamente injustificadas”, ya que este país ha cumplido con todos los requisitos que se le han exigido. “Panamá tiene requisitos en sus leyes mucho más estrictos de lo que tienen los países europeos, que nos señalan a nosotros como incumplidores, pero ellos son los incumplidores. El lavado de dinero ocurre en los países y las instituciones bancarias europeas, sin embargo, ellos señalan hacia fuera. Eso es como ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el ojo propio”, afirmó Molina.

¿Beneficios a Rusia?

Los eurodiputados justificaron su objeción sobre Panamá porque “sospechan que el país facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7”, tal y como han advertido Estados Unidos y Reino Unido a la comisión en diciembre de 2023, aunque sus principales reservas son con respecto a Emiratos Árabes Unidos.

Molina manifestó que “no hay certeza” de que Panamá está ayudando a las personas sancionadas de Rusia a trasegar petróleo. “Incluso, yo no tengo certeza de muchas cosas, pero no me atrevo a acusar a alguien de una manera tan irresponsable, como esa”, puntualizó.

Albarracini coincidió con Molina y agregó que actualmente no hay en Panamá ningún proceso que pueda validar la información que el Parlamento Europeo está diciendo. Sin embargo, recalcó que hay reportes periodísticos internacionales que hablan de que hay países miembros de la UE que sí han facilitado el tema del petróleo ruso y otras actividades sancionadas por Estados Unidos. “Eso es básicamente tener una doble moral y un ataque directo a nuestro modelo económico”, sostuvo.