Perú mira a Panamá para atraer más inversión y negocios

Perú está mirando a Panamá más allá del comercio de bienes. El objetivo es ampliar la presencia de sus empresas, colocar servicios en el mercado panameño y utilizar al país como plataforma para proyectarse hacia Centroamérica y el Caribe, mientras busca atraer capital panameño para nuevos proyectos de inversión. Juan Luis Reus, director de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) en Panamá, explicó en entrevista exclusiva a La Estrella de Panamá que la relación entre ambos países tiene espacio para crecer, especialmente en servicios, turismo y agroindustria. Según la estimación de Reus, las inversiones panameñas en Perú superan los $200 millones acumulados durante la última década, distribuidas en distintas actividades de servicios. En sentido contrario, las inversiones peruanas en Panamá se estiman en unos $7 millones, concentradas en servicios logísticos, actividades financieras y restaurantes peruanos. La diferencia muestra una relación de inversión todavía desigual y, al mismo tiempo, un espacio importante para ampliar la presencia empresarial peruana en Panamá. La intención ahora es impulsar ese flujo. Para ello, PROMPERÚ prepara un foro de inversiones para el 17 de noviembre, en el que se presentarán proyectos peruanos de agroindustria y turismo a inversionistas panameños. La propuesta incluye oportunidades para que capital panameño también participe en proyectos turísticos, incluso con la posibilidad de establecer hoteles en destinos como Cusco o Lima, así como inversiones en agroindustria.

Panamá, un mercado estratégico para Perú

La apuesta peruana parte de una relación comercial ya consolidada. Perú exporta a Panamá más de $100 millones en alimentos, entre productos frescos como arándanos, uvas, banano y aguacates, y productos procesados como pastas, galletas, ensaladas y conservas de pescado. También coloca manufacturas, entre ellas envases, embalajes y maquinaria, además de algunos textiles. Reus explicó que las importaciones totales de productos peruanos por parte de Panamá superan los $400 millones, aunque esa cifra incluye hidrocarburos y petróleo, productos que Panamá utiliza, entre otros destinos, en embarcaciones y el Canal o que posteriormente reexporta. En alimentos, el intercambio supera los $100 millones y constituye uno de los principales focos de promoción de PROMPERÚ en el mercado panameño. La balanza comercial de bienes es, por tanto, favorable a Perú. Panamá exporta hacia el mercado peruano entre $15 millones y $20 millones, principalmente medicinas, algunas manufacturas y servicios. Pero para PROMPERÚ, el atractivo panameño no está únicamente en el tamaño de su mercado interno. Reus destacó que Panamá tiene un PIB per cápita superior a $20,000 y una población de aproximadamente 4.4 millones de habitantes, pero su principal ventaja para las empresas peruanas está en su conectividad. La infraestructura portuaria y aeroportuaria y las posibilidades de almacenamiento y distribución permiten utilizar al país como punto de conexión con otros mercados de la región.

Perú quiere vender más servicios en Panamá

El movimiento ya se extiende hacia sectores de mayor contenido tecnológico. Los días 2 y 3 de septiembre se realizó en Panamá el Perú Service Summit Centroamérica 2026, organizado principalmente por PROMPERÚ en conjunto con la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) con sede en la ciudad de Panamá, con la participación de unas 20 empresas peruanas del sector digital. La delegación presentó soluciones en tecnologías de la información, marketing digital, ciberseguridad, diseño de software, fintech y animación, entre otras áreas. La estrategia responde a una característica particular de la economía panameña: su fortaleza en servicios. Reus señaló que Panamá tiene experiencia en servicios financieros y logísticos y que Perú también está interesado en conocer el modelo panameño de zonas francas, zonas económicas especiales y regímenes de apoyo a la inversión. De esta manera, la relación empieza a plantearse en dos direcciones: Perú busca colocar más bienes y servicios en Panamá, mientras estudia las condiciones que han permitido al país convertirse en una plataforma regional.

Empresas peruanas ya están dando el salto

El interés comercial también está llevando a compañías peruanas a establecerse físicamente en Panamá. El embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, señaló que nuevas empresas peruanas han dejado de operar únicamente desde Perú y han establecido oficinas en Panamá para ampliar sus mercados. Entre ellas mencionó empresas constructoras peruanas que participan en proyectos de vivienda social y vivienda residencial. También destacó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales de ambos países en áreas como alimentación, agricultura, ganadería, textiles y materiales de construcción. En servicios, el potencial es todavía mayor. López Chávarri indicó que Perú exporta más de $7,000 millones en servicios y considera que parte de esa oferta puede dirigirse hacia Panamá y otros mercados de Centroamérica.

Un TLC que busca actualizarse

El escenario de inversión se desarrolla mientras ambos países preparan la revisión de su acuerdo comercial. Panamá y Perú suscribieron su Tratado de Libre Comercio el 25 de mayo de 2006. El acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional mediante la Ley N.° 82 del 22 de diciembre de 2011 y entró en vigor el 1 de mayo de 2012. La desgravación arancelaria ya alcanza el 95%, según la información proporcionada por Reus.

Después de más de una década de vigencia, ambos países buscan actualizar algunos capítulos relacionados con servicios, inversiones, acceso y otros asuntos. Reus explicó que no se trata de partir de cero, sino de perfeccionar y repotenciar el acuerdo frente a los cambios tecnológicos y económicos ocurridos desde su entrada en vigor. También se busca formalizar la instalación del Comité de Administración del Acuerdo de Libre Comercio, concebido como un mecanismo permanente de consulta entre ambos países.

Una relación que busca ir más allá de los bienes