¿Por qué dejamos de crecer 8 % al año?

A diferencia de los otros indicadores, los activos del sistema bancario tuvieron crecimiento todos los años, incluyendo el 2020, el año de la pandemia. Pero sí hubo una variación marcada en el porcentaje de crecimiento por quinquenio. En el quinquenio 2010-2014, los activos tuvieron un crecimiento total de 56,9 %; del 2015-2019, un crecimiento de 9,6 % y del 2020-2024, un crecimiento de 21,4 %. ¿Por qué la diferencia entre quinquenio? Del 2010-2014, Panamá tenía un crecimiento económico de más del 8 % y, con el proyecto de ampliación del Canal, el país estaba en los medios de comunicación internacionales gracias a esa megaobra. También, Panamá obtuvo grado de inversión y una segunda mejoría en su calificación de riesgo en ese período. El país también salió de la lista de los paraísos fiscales de la OCDE.En el quinquenio 2015-2019, tuvimos dos eventos que causaron un daño reputacional muy fuerte a nuestro centro financiero. Primero, fue el escándalo de los mal llamados Panama Papers, producto de la filtración de la lista de clientes de uno de los bufetes de abogados más importantes en materia de creación de sociedades anónimas. Esta información salió en todos los medios de comunicación del mundo y no con una perspectiva positiva. Posteriormente, el gobierno de turno nombró una comisión de alto nivel, integrada por, entre otros, el premio nobel de economía (2001), Joseph Stiglitz. El informe publicado por esta comisión también fue negativo hacia nuestro centro de servicios internacionales. Esto fue un claro ejemplo de que la cura fue peor que la enfermedad. El otro evento fue el reintegro de Panamá a la lista gris de GAFI, que tiene que ver con blanqueo de capitales. No fue hasta el mes pasado que Panamá por fin pudo salir de la lista gris de la Unión Europea que surge de estar colocado en la lista de GAFI.