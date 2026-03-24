¿Por qué vendieron Banistmo? Grupo Cibest revela su estrategia

Para 2026, el grupo ha trazado un ambicioso plan de inversión que asciende a <b>$1.6 billones</b>, lo que representa un incremento del <b>36 %</b> frente al año anterior. El grueso de este capital se destinará a la evolución de canales digitales y activos tecnológicos. <b>El objetivo es claro: garantizar la continuidad operativa, mitigar riesgos en sucursales y, fundamentalmente, mejorar la experiencia del cliente en todos los mercados donde operan</b>.La asamblea también sirvió para aprobar un dividendo anual de <b>$4,512 por acción</b> y un ambicioso programa de recompra de acciones por hasta <b>$1.35 billones </b>en un plazo de tres años, reafirmando la confianza del grupo en su nueva estructura bajo la marca <b>Cibest</b>.