¿Por qué vendieron Banistmo? Grupo Cibest revela su estrategia

En el marco de su primera Asamblea Ordinaria de Accionistas tras su creación en 2025, el holding financiero Grupo Cibest —que aglutina entidades como Bancolombia, Nequi, Wenia y Wompi— detalló en Medellín, Colombia, la hoja de ruta estratégica para su operación en Panamá. El tema central de la jornada fue la explicación técnica sobre la venta de Banistmo a Inversiones Cuscatlán, una decisión que el grupo califica como un paso necesario para su internacionalización y la creación de valor sostenido.

El director ejecutivo de la organización, Juan Carlos Mora, aclaró ante los accionistas que el desprendimiento de Banistmo no representa un retiro del mercado panameño. Por el contrario, la estrategia busca concentrar recursos en segmentos donde el impacto económico sea mayor.

“Se trata de una decisión que responde a una visión de largo plazo, que nos permite una asignación de capital en mercados y negocios donde podamos generar un mayor impacto económico y social”, afirmó el directivo.