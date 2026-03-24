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Economía

¿Por qué vendieron Banistmo? Grupo Cibest revela su estrategia

En diciembre de 2025, Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, alcanzó un acuerdo para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica.
En diciembre de 2025, Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, alcanzó un acuerdo para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Cedida
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Mileika Lasso
  • 24/03/2026 18:43
El director ejecutivo Juan Carlos Mora detalla en Medellín, el impacto de la venta en Panamá y anuncia inversiones por $1.6 billones para la transformación digital del grupo

En el marco de su primera Asamblea Ordinaria de Accionistas tras su creación en 2025, el holding financiero Grupo Cibest —que aglutina entidades como Bancolombia, Nequi, Wenia y Wompi— detalló en Medellín, Colombia, la hoja de ruta estratégica para su operación en Panamá. El tema central de la jornada fue la explicación técnica sobre la venta de Banistmo a Inversiones Cuscatlán, una decisión que el grupo califica como un paso necesario para su internacionalización y la creación de valor sostenido.

El director ejecutivo de la organización, Juan Carlos Mora, aclaró ante los accionistas que el desprendimiento de Banistmo no representa un retiro del mercado panameño. Por el contrario, la estrategia busca concentrar recursos en segmentos donde el impacto económico sea mayor.

“Se trata de una decisión que responde a una visión de largo plazo, que nos permite una asignación de capital en mercados y negocios donde podamos generar un mayor impacto económico y social”, afirmó el directivo.

Estrategia de continuidad y rentabilidad

A pesar de la venta de la entidad bancaria, Grupo Cibest mantiene una presencia robusta en la plaza financiera panameña a través de su sucursal internacional y de Cibest Capital.

Los recursos obtenidos por la transacción serán reinvertidos para potenciar la rentabilidad del holding, que en 2025 reportó una utilidad neta de $3.8 billones. Esta cifra, aunque menor a la del ejercicio anterior debido al deterioro contable del crédito mercantil por la operación de Banistmo, muestra una cara muy distinta al aislar dicho efecto: la utilidad de la operación continua creció un 13.7 %, alcanzando los $6.9 billones.

Inversión masiva en transformación digital

Para 2026, el grupo ha trazado un ambicioso plan de inversión que asciende a $1.6 billones, lo que representa un incremento del 36 % frente al año anterior. El grueso de este capital se destinará a la evolución de canales digitales y activos tecnológicos.

El objetivo es claro: garantizar la continuidad operativa, mitigar riesgos en sucursales y, fundamentalmente, mejorar la experiencia del cliente en todos los mercados donde operan.

La asamblea también sirvió para aprobar un dividendo anual de $4,512 por acción y un ambicioso programa de recompra de acciones por hasta $1.35 billones en un plazo de tres años, reafirmando la confianza del grupo en su nueva estructura bajo la marca Cibest.

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