Presidente del SIP: ‘La relación comercial entre Panamá y Costa Rica debe ser ganar-ganar’

El dirigente empresarial subrayó que la balanza comercial está 'totalmente a favor de Costa Rica', pero insistió en que ese país debe reconocer que Panamá también cuenta con una industria que quiere participar en su mercado. <i><b>'Esto tiene que ser una relación ganar-ganar. No podemos ser solo un país receptor de sus productos, sin que ellos tengan un nivel de reciprocidad con nosotros para que el comercio sea más equitativo',</b></i> enfatizó.El conflicto comercial entre ambos países se mantiene desde 2019 y afecta productos como lácteos, carnes, banano, plátano, fresas y piña. El diferendo se agravó luego de que Panamá apelara en enero de 2025 el fallo de la OMC que favoreció a Costa Rica, cuya aplicación práctica sigue suspendida.La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, endureció su postura frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para defender al sector agropecuario costarricense.Mientras tanto, el ministro de Comercio e Industria panameño, Julio Moltó, llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas fitosanitarias, subrayando que ambos países tienen capacidad de alcanzar soluciones prácticas sin confrontaciones políticas.