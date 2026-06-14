Préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo Agropecuario caen 59.2% a abril

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, los préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) totalizaron $6,569 millones, una cifra inferior a la reportada en igual periodo de 2025, cuando alcanzaron los $16,086 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Al analizar los números, esto significó una variación negativa de $9,517 millones; es decir, que los préstamos aprobados cayeron un 59.2% de enero a abril 2026. Por actividad, los préstamos del BDA a la pesca se desplomaron un 82.5%, pasando de $94 millones a abril de 2025 a solo $17 millones en 2026. Otra actividad cuyos préstamos cayeron drásticamente es la ganadería, que pasó de $8,962 millones en préstamos aprobados en 2025 a $3,892 millones, reflejando una disminución de 56.6%. Sin embargo, también se redujeron los préstamos a la agricultura, pasando de $2,801 millones a $2,007 millones este año, mostrando una caída de 28.4%. Mientras tanto, los otros rubros pasaron de $4,229 millones a $654 millones a abril de 2026, significando una disminución de 84.5%.

Comportamiento de los últimos años

Las estadísticas del INEC también muestran el desempeño de los préstamos aprobados por el BDA en las diferentes actividades del sector en los últimos años. Así, por ejemplo, de enero a abril de 2023, los préstamos aprobados por el BDA aumentaron un 63.2% comparado con igual periodo del año anterior; en 2024 se incrementaron un 78.5%; en 2025 subieron un 15.8%; pero en 2026 se desplomaron un 59.2%, en medio de la reestructuración de la que está siendo objeto el BDA por parte del Banco Nacional (BNP) para ordenar sus finanzas.

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