Préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo Agropecuario caen 59.2% a abril

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, los préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) totalizaron $6,569 millones, una cifra inferior a la reportada en igual periodo de 2025, cuando alcanzaron los $16,086 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).Al analizar los números, esto significó una variación negativa de $9,517 millones; es decir, que los préstamos aprobados cayeron un 59.2% de enero a abril 2026.Por actividad, los préstamos del BDA a la pesca se desplomaron un 82.5%, pasando de $94 millones a abril de 2025 a solo $17 millones en 2026. Otra actividad cuyos préstamos cayeron drásticamente es la ganadería, que pasó de $8,962 millones en préstamos aprobados en 2025 a $3,892 millones, reflejando una disminución de 56.6%.Sin embargo, también se redujeron los préstamos a la agricultura, pasando de $2,801 millones a $2,007 millones este año, mostrando una caída de 28.4%. Mientras tanto, los otros rubros pasaron de $4,229 millones a $654 millones a abril de 2026, significando una disminución de 84.5%.