Presupuesto 2026: Economistas y financistas advierten que sin reformas estructurales, el recorte será insuficiente

Resaltó que, desde el inicio del gobierno, se han logrado ahorros de aproximadamente $400 millones debido a la política fiscal prudente, lo que ha ayudado a reducir la percepción de riesgo y, en consecuencia, la tasa de interés de la deuda. El objetivo, dijo, es desacelerar el crecimiento de la deuda hasta detenerlo por completo 'al final de la década'.Estrada, también especialista en finanzas, en este contexto, comentó que la raíz del problema es la insuficiencia de ingresos frente a un gasto que sigue creciendo, lo que genera un déficit 'crónico'.'La contención del gasto es lo que yo hablo [...] el ingreso es donde tenemos los problemas, que no hay manera de que el ingreso corriente aumente y si no aumenta, por supuesto que el gasto sí va a aumentar y es ahí donde tenemos que poner nosotros la mirada de cómo controlar el gasto público', afirmó. Para Estrada, la necesidad de no aumentar el presupuesto es una realidad impuesta por las cifras. Aunque sectores vitales como salud, educación y obras públicas, dijo, claman por más fondos, el gobierno debe priorizar la administración del gasto.Mientras tanto, Alvarez De Soto, también excanciller de la República de Panamá, agregó que las prioridades como salud y educación, deben financiarse mediante el recorte de gastos en partidas del Estado que no son imprescindibles, en lugar de recurrir a más deuda o impuestos.Celebró la decisión de frenar el crecimiento presupuestario del 2026, calificándola de 'valiente y muy necesaria', y sugirió que, idealmente, se debería incluso reducir más.'El que hayan tomado la decisión de no elevar [el presupuesto] para el año que viene creo que es una medida oportuna y ojalá se hubiera hecho antes [...] No es sostenible en el tiempo,' sostuvo Alvarez de Soto, quien además argumentó que la situación actual es producto de lo que denominó una 'fiesta de millones' y una política económica keynesiana crónica, donde el Estado impulsa la economía con proyectos financiados con deuda.Alvarez De Soto respaldó totalmente la intención del ministro Chapman de modificar las jubilaciones y salarios especiales, ya que considera estas estructuras como 'pseudo subsidiadas' e insostenibles.