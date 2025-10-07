Productores de Boquete logran el abastecimiento pese a daños

“El ingreso de hortalizas a los Centros de Manejo Post Cosecha, producto de las afectaciones climáticas que se han generado en el área de Boquete, de momento no ha registrado disminución”, comentó Luis Carlos Delgado de Merca Panamá.

Delgado dijo a La Estrella de Panamá que “los Centros de Manejo Post Cosecha se mantienen abiertos de forma habitual, apoyando a los productores que lo requieren”.

Lo manifestado por el representante de Merca Panamá fue reafirmado por el presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Agrícola e Industrial, R.L., Tomás Ruiz, quien expresó: “las lluvias fueron muy intensas y lo más afectado son los caminos de producción. El suelo se saturó y eso provocó los deslizamientos”.

La lluvia del domingo 5 de octubre afectó las zonas altas del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, entre ellas Jaramillo Arriba, Jaramillo Abajo, La Estrella, Caldera, Volcancito, Horqueta y Alto Quiel, donde se registraron derrumbes y deslizamientos.

Debido a las afectaciones, técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se desplazaron desde lunes 6 de octubre a distintas comunidades para evaluar las posibles afectaciones.

A pesar de las dificultades de acceso, los productores han logrado mantener el flujo de alimentos hacia los mercados nacionales.

“Nos las hemos ingeniado para sacar los productos al hombro hasta donde llegan los carros de doble tracción. El domingo mismo salió carga para Panamá y ayer también. No se ha suspendido nada”, aseguró el dirigente agrícola.

Ruiz detalló que la producción de leche grado A, así como de cebolla, papa y tomate, fue trasladada con apoyo del gobierno y del personal técnico del MIDA, que ayudó a habilitar temporalmente algunos caminos.

“Los productores de Palmira, por ejemplo, pudieron sacar su leche grado A y refrigerada gracias a que se reabrieron las vías. En algunos casos hemos tenido que cargar los productos manualmente, pero el abastecimiento no se ha detenido”, añadió Ruiz.