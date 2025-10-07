Productores de Boquete logran el abastecimiento pese a daños

El representante de la cooperativa pidió a los comerciantes no especular con los precios de los productos agrícolas, ya que el suministro se ha mantenido estable, a pesar de las condiciones adversas.'Gracias a Dios no se ha afectado el abastecimiento. Hemos cumplido con las entregas a los mercados de Panamá y de las provincias centrales. Por eso no debe haber ninguna diferencia en precios', advirtió Ruiz.El productor reconoció que el transporte ha sido más costoso, debido a las condiciones del terreno, pero insistió en que la situación no justifica incrementos en los precios al consumidor final.