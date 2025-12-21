Productores descartan riesgo en cebolla nacional tras denuncias de consumidores

A finales de noviembre pasado, la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla sostuvo una reunión en la que no se concretó ninguna decisión sobre nuevas importaciones del rubro antes de culminar 2025. Tras ese encuentro, algunos miembros de la Cadena alertaron sobre una posible escasez o acaparamiento del producto, debido a que no se acordó solicitar bulbo adicional para cubrir la demanda de la temporada navideña.Esta situación activó a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que intensificó la vigilancia ante la aparente escasez y el inusual incremento de precios de la cebolla en el mercado.Durante las reuniones de la Cadena realizadas entre octubre y noviembre, la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que para diciembre existía una disponibilidad de 57,000 quintales de cebolla nacional. Esta cifra supera el consumo mensual referencial del país, estimado en 50,000 quintales, lo que representa un superávit aproximado de 7,000 quintales.