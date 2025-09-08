Puerto Armuelles, una inversión para la transformación logística y económica

También está prevista la construcción de una fábrica para la manipulación de soya, un área para la refrigeración de productos marinos, así como la instalación de oficinas institucionales.El puerto también recibirá carga a granel y permitirá el abastecimiento de aceites y combustibles a través de tuberías especiales. Asimismo, se contará con una pasarela para pasajeros de minicruceros con capacidad para 500 personas.Harry Quinn, ingeniero petrolero gerente de Grupo QuinnOil y procedente de Puerto Armuelles, expresó que es un hecho que este muelle multipropósito va a crear un impulso económico y social en el área, además de tener un impacto positivo en el desarrollo de la región.'De hecho, ya hay empresas interesadas en explorar las posibles actividades que se van a llevar a cabo en este muelle multipropósito', comentó el ingeniero Quinn.Otro componente del proyecto es la instalación de un nuevo mercado de mariscos en terrenos que serán cedidos por la Autoridad Aeronáutica Civil. Estas tierras formaron parte del antiguo aeropuerto utilizado por la empresa bananera Chiquita Brands International.La concesión de algunos de estos terrenos también se ofrecerá a clientes privados para el desarrollo de bodegas terminales destinadas al manejo de productos que transitarán por el nuevo recinto portuario.