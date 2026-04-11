Quejas por planes vacacionales superan los $400 mil en tres meses

El inicio de 2026 mostró cifras significativas de quejas en el sector de turismo y planes vacacionales en Panamá.

Los registros oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) muestran que durante el primer trimestre, que comprende de enero a marzo de 2026, la institución recibió un total de 25 quejas formales por parte de los consumidores.

Estas reclamaciones representan un impacto económico de $408,554.48 en contratos y servicios cuestionados por los usuarios.

Este volumen financiero inicial es notable, ya que, a pesar de ser un periodo corto, el monto acumulado ya supera la cifra total registrada durante todo el año anterior cuando las cifras alcanzaban los $391,855.89, es decir, que en un año hubo un aumento de 56 casos más.

Al desglosar los motivos que han generado estas disputas legales en 2026, las cláusulas abusivas se posicionan como la causa principal con siete casos reportados. Le siguen en frecuencia la falta de información con seis quejas y las solicitudes de devolución de dinero con cinco expedientes.

Aunque el incumplimiento de contrato solo registra dos quejas en estos tres meses, este rubro concentra la mayor carga económica del reporte con un valor de $326,199.00.

Otros factores de conflicto identificados por la autoridad incluyen el incumplimiento de servicio, la resolución de contrato y casos aislados de venta engañosa, lo que refleja una diversidad de fallas en la transparencia y ejecución de los paquetes turísticos ofrecidos en el mercado nacional.

En cuanto a la capacidad de respuesta y resolución a favor del consumidor durante este trimestre, la Acodeco cerró satisfactoriamente 14 casos, lo que ha permitido la recuperación de $52,143.27 para los afectados.

El mecanismo más efectivo para alcanzar estas soluciones ha sido el desistimiento, aplicado en ocho de las quejas resueltas. Por su parte, la vía del acuerdo entre las partes permitió resolver cinco conflictos adicionales, recuperando una suma de $41,300.00.

Solo una de las quejas fue resuelta mediante resoluciones administrativas u otros métodos institucionales, evidenciando que la conciliación directa sigue siendo una herramienta clave en la gestión de estas denuncias.