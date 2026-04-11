Christian González-Rivera: ‘La democracia no es perfecta, pero es perfectible’

No soy experto en la Constitución panameña y, de hecho, me ha generado un gran interés este año en particular, pero sí la he leído una vez porque enseño derecho comparativo y abordamos en clase las Constituciones de Colombia, Chile, y México. Pero, en general, las impresiones que tengo sobre la Constitución vigente es que en teoría hay separación e institucionalismo. En teoría, hay muchas cosas buenas y derechos que incluso la Constitución estadounidense no garantiza como la seguridad social, pero sí es una política pública en Estados Unidos.Hay muchos derechos positivos en la Constitución panameña, los cuales parecen ser una buena idea de política pública, pero no sé en la práctica cuál es eficiente, cuán ejecutables son, cuánto cuestan fiscalmente, y cómo se maneja eso.No quiero opinar realmente sobre la Constitución panameña sin estar más relacionado y empapado de la realidad fáctica, porque el derecho tiene dos vertientes: el derecho de los libros y el derecho en acción. La Constitución de la Unión Soviética tiene cientos de derechos que no tiene la estadounidense mientras que la de Corea del Norte tiene garantías de muchos tipos. Lo que importa no es tanto el diseño de la carta de derechos, también son importantes las garantías estructurales de institucionalidad, y de separación de poderes aunados con una práctica que efectivamente se refleje en la práctica en lo que el libro dice.