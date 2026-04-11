‘La reforma educativa es un tema país, no de un gobierno ni de una persona’

Es un tema sensible. Los gremios lo han planteado constantemente. Desde la Asamblea no tenemos control administrativo sobre esos procesos, pero sí creemos que hubo un acuerdo con los gremios, estuvo presente el presidente del CONEP, pero ese acuerdo no se cumplió. Se esperaba que las desvinculaciones se detuvieran, pero no fue así. Además, hubo errores administrativos en la forma en que se manejaron los casos, se han saltado los procesos, se les aplicó licencia sin sueldo a docentes cuando eso es un acto personalísimo. Yo siempre he defendido el derecho a la educación, pero también considero que este tema debe revisarse con responsabilidad.