La Tajada de Sandía: el origen del intervencionismo estadounidense en Panamá

Tras los disturbios, Washington acusó a las autoridades de Nueva Granada de haber permitido el saqueo de propiedades estadounidenses y de no haber protegido adecuadamente el tránsito internacional. El gobierno estadounidense exigió compensaciones y responsabilizó a la policía local por supuestamente favorecer a los panameños.La crisis diplomática culminó con la firma del Tratado Herrán-Cass (1857), mediante el cual Nueva Granada aceptó pagar indemnizaciones a ciudadanos estadounidenses por los daños sufridos. Este precedente reforzó el derecho de intervención de Estados Unidos en el istmo, sentando bases para futuras acciones militares y políticas.