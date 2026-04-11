La Tajada de Sandía: el origen del intervencionismo estadounidense en Panamá

Un 15 de abril de 1856, cuando el istmo de Panamá aún formaba parte de la República de Nueva Granada, ocurrió uno de los episodios más simbólicos y recordados de las tensiones entre pobladores locales y ciudadanos estadounidenses: el llamado Incidente de la Tajada de Sandía. Lo que comenzó como una disputa cotidiana por el pago de una fruta terminó convirtiéndose en un enfrentamiento violento con repercusiones diplomáticas profundas entre Estados Unidos y el territorio istmeño. Este suceso marcó un antecedente clave de la relación conflictiva entre Panamá y la potencia norteamericana en el siglo XIX.

Un istmo estratégico y tensionado

A mediados del siglo XIX, el istmo era un punto crucial del tránsito interoceánico. Antes de la construcción del canal, miles de viajeros estadounidenses cruzaban Panamá para desplazarse entre la costa este y la costa oeste durante la fiebre del oro de California. El tránsito se realizaba mediante el Panama Railroad Company, empresa estadounidense que operaba el ferrocarril transístmico inaugurado en 1855. La presencia masiva de extranjeros generó tensiones sociales. Los viajeros estadounidenses gozaban de privilegios derivados del Tratado Mallarino-Bidlack (1846), que garantizaba a Estados Unidos el derecho de tránsito y, en la práctica, una capacidad de intervención para protegerlo. Según estudios históricos, la población local resentía los abusos, la desigualdad económica y el trato discriminatorio que percibía de muchos viajeros extranjeros.

La chispa: una tajada de sandía

El incidente comenzó con un episodio aparentemente trivial. El estadounidense Jack Olivier compró una tajada de sandía al vendedor panameño José Manuel Luna en la ciudad de Panamá. Tras comerla, Olivier se negó a pagar el precio acordado: un real (aproximadamente cinco centavos de dólar). La discusión escaló rápidamente. De acuerdo con relatos contemporáneos, Olivier sacó un arma de fuego y disparó, huyendo del lugar. El gesto encendió los ánimos en una ciudad donde ya existía resentimiento acumulado. En cuestión de minutos, la disputa individual se transformó en un enfrentamiento colectivo entre panameños y estadounidenses.

De disputa callejera a estallido violento

El conflicto creció rápidamente. Multitudes se congregaron y comenzaron enfrentamientos entre civiles. La violencia se extendió hacia las instalaciones del ferrocarril, símbolo del poder económico estadounidense en el istmo. Parte de la infraestructura fue incendiada durante los disturbios. El caos obligó a la intervención de tropas estadounidenses para proteger a sus ciudadanos y propiedades. La represión fue dura y dejó un saldo de 16 estadounidenses muertos y 2 panameños fallecidos, además de decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Este episodio, conocido en inglés como Watermelon Riot, fue interpretado por Estados Unidos como evidencia de la incapacidad del gobierno granadino para garantizar la seguridad del tránsito interoceánico.

La reacción diplomática de Estados Unidos

Tras los disturbios, Washington acusó a las autoridades de Nueva Granada de haber permitido el saqueo de propiedades estadounidenses y de no haber protegido adecuadamente el tránsito internacional. El gobierno estadounidense exigió compensaciones y responsabilizó a la policía local por supuestamente favorecer a los panameños. La crisis diplomática culminó con la firma del Tratado Herrán-Cass (1857), mediante el cual Nueva Granada aceptó pagar indemnizaciones a ciudadanos estadounidenses por los daños sufridos. Este precedente reforzó el derecho de intervención de Estados Unidos en el istmo, sentando bases para futuras acciones militares y políticas.

Un precedente de intervencionismo

Historiadores coinciden en que el incidente marcó un punto de inflexión en la relación bilateral. Según The Path Between the Seas, de David McCullough, el episodio evidenció la fragilidad del control granadino sobre el istmo y reforzó la percepción estadounidense de que Panamá era vital para sus intereses estratégicos. En adelante, Estados Unidos intervendría repetidamente en el territorio para proteger el tránsito y sus inversiones. Entre 1856 y 1903, se registraron múltiples intervenciones militares estadounidenses en Panamá bajo el argumento de mantener el orden y garantizar el libre tránsito. Este proceso culminaría décadas después con el apoyo estadounidense a la separación de Panamá de Colombia en 1903, un evento que muchos historiadores consideran conectado con la cadena de tensiones iniciada en 1856.

Dimensión social y cultural del conflicto