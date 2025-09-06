Reapertura de la mina: proponen diálogo basado en evidencia y datos en Panamá

El futuro de la reapertura o no de la mina de Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, comienza a tomar relevancia en el país después de un cierre abrupto, tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y la empresa, en noviembre de 2023. El ministro de Economía y Finanzas (MEF) encargado, Fausto Fernández, mencionó es cierto que se debe hablar de la mina porque es uno de los temas que está sin resolver. 'Los arbitrajes fueron eliminados porque era un proceso que el presidente anunció en su momento que se tenía que hacer antes de hablar de negociaciones porque es un tema complejo', comentó Fernández. Recientemente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su gira comercial a Japón, habló sobre la misión que hace el Estado en explorar las posibilidades de recuperar la mina de cobre de First Quantum, ubicada en Donoso, provincia de Colón.'El ministro [Julio] Moltó encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum, una empresa que, por razones que no vienen al cuento, con una actividad pagó los resultados de una crisis política muy profunda y se cerró una mina que representaba el 5 % del Producto Interno Bruto y alrededor de 40.000 empleos, que hoy se están sintiendo dramáticamente y que eran de alta remuneración', comentó el mandatario, a través de un video publicado en redes sociales.Mulino aseguró que su gobierno manejará este tipo de actividades (mineras) con la mayor transparencia posible. 'No quiero que se malinterprete de ninguna manera, sino la amplitud con la que deseo manejar todas estas relaciones, posibles contratos, concesiones, de una manera directa y sin intermediarios, siendo mi gobierno que patrocina mucho a la empresa e inversión privada', sentenció.