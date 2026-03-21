Reglamentación de la Ley de Propiedad Horizontal se proyecta para 2026

La reglamentación de la Ley 284 del 14 de febrero de 2022, que regula el régimen de propiedad horizontal en Panamá, se espera pueda concretarse este 2026. Así lo confirmó la directora de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Wendy Caballero.

Caballero explicó que actualmente se mantienen discusiones internas dentro del ministerio para definir los aspectos que deben ser desarrollados con mayor amplitud, ya que la ley, aunque vigente, aún no cuenta con un marco reglamentario que permita su aplicación plena. “Es necesario reglamentar la ley en cuanto a que hay aspectos que tienen que ser más desarrollados para una mayor comprensión de quien está llamado a hacer la lectura de la norma”, señaló.

Uno de los puntos más relevantes en debate es el rol de los administradores de propiedades horizontales. Caballero destacó que, aunque la ley establece un perfil gerencial, en la práctica cualquier persona puede ejercer la función sin requisitos académicos o técnicos específicos. “La mayor parte de las quejas se dan frente a administradores que hacen uso indebido de esa facultad porque carecen de los conocimientos, y en ese sentido ponen en peligro la vida de muchas personas”, advirtió.

En reacción, el presidente de la Asociación de Profesionales Administradores de Propiedad Horizontal (Adepaph), Cristian González, recordó que la ley anterior de 2010 tardó casi una década en ser reglamentada. “Prácticamente 10 años. En pleno 2020, en plena pandemia, salió la reglamentación de la ley de 2010. En Adepaph trabajamos hombro a hombro con el Ministerio de Vivienda para poder agilizar todo este tipo de trámites”, indicó.

González subrayó que la reglamentación es urgente para los administradores, quienes enfrentan diariamente consultas y quejas de propietarios sin contar con un marco claro. “Nuestros administradores día a día necesitan de esta reglamentación. El mismo Miviot la necesita para poder dar respuestas más certeras, porque a veces las consultas son similares y las respuestas varían”, explicó.

El dirigente gremial añadió que la asociación ya entregó al Miviot un documento con sus aportes y que esperan que la reglamentación defina parámetros claros sobre la capacitación y certificación de administradores. “Ahorita mismo no hay una institución que te dé una certificación de administrador de PH. Lo que seguimos haciendo es capacitar, jerarquizar al administrador y prepararlo para los retos que traen los nuevos proyectos inmobiliarios”, dijo.

González destacó que en Panamá existen más de 5,000 propiedades horizontales registradas, lo que refleja la importancia de contar con una reglamentación que garantice la convivencia y la seguridad de miles de residentes. “Es muy positivo que ya por fin salga esta reglamentación. Si va a ser este año 2026, la verdad que es excelente y no pase como el anterior que demoró 10 años”, concluyó.