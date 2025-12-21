Responsabilidad fiduciaria: el fin de la ceguera voluntaria

Finalmente, la responsabilidad fiduciaria se pone a prueba en los momentos de crisis. Cuando ocurre un evento de incumplimiento, la reacción de la Junta Directiva define su destino legal. Una directiva que oculta el error o intenta minimizarlo está incurriendo en un agravante. Por el contrario, la autodenuncia, la cooperación con el regulador y la implementación de una investigación interna independiente son las únicas acciones que pueden mitigar la responsabilidad personal de los directores.La era en la que el cumplimiento era un problema 'de otros' ha terminado. En la nueva arquitectura financiera, la ética es una decisión estratégica y la supervisión es una obligación indelegable. Aquellos directores que persistan en la 'ceguera voluntaria' se encontrarán navegando en un mar de litigios sin brújula ni protección.Los directores que comprendan que su rol ha evolucionado hacia una vigilancia activa estarán construyendo instituciones resilientes, capaces de soportar crisis de mercado y escrutinios regulatorios. En última instancia, la confianza es el único valor que, una vez perdido en el mercado, es casi imposible de recuperar. El fin de la ceguera voluntaria es, en realidad, el inicio de una nueva era de profesionalismo financiero para Panamá.