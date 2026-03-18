Sector financiero panameño enfrenta 3,300 ataques semanales

El VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, inaugurado en marzo de 2026, se convirtió en un espacio clave para analizar los crecientes desafíos que enfrenta Panamá en materia de seguridad digital. El evento reunió a más de 550 participantes de sectores como banca, aseguradoras, instituciones públicas, firmas legales, empresas tecnológicas y academia, consolidándose como un foro de alto nivel para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto A. Boyd Jr., advirtió sobre la magnitud de los intentos de fraude electrónico que se registraron en el país. Según cifras oficiales, en 2025 se reportaron intentos o sospechas de fraude por aproximadamente $125 millones, mientras que los eventos confirmados alcanzaron cerca de $20 millones. Boyd subrayó que la ciberseguridad “ya no es únicamente un tema tecnológico, sino una cuestión de confianza”, y que la estabilidad del sistema financiero depende de la capacidad de anticipar, prevenir y responder a las amenazas digitales.

El dirigente bancario enfatizó que los riesgos no se limitan a una sola institución, sino que pueden propagarse rápidamente en un entorno interconectado, afectando plataformas tecnológicas, proveedores de servicios y redes compartidas. Por ello, insistió en que la ciberseguridad debe entenderse como un bien colectivo, que requiere cooperación entre bancos, autoridades regulatorias y organismos especializados.

A este panorama se sumaron las declaraciones de Eli Fasca, CEO de Soluciones Seguras, quien destacó que el sector financiero es el más atacado en Panamá. Según datos recientes, entre 2025 y 2026 los ataques aumentaron un 25 %, y actualmente una organización promedio enfrenta 2,600 intentos de conexión maliciosa por semana, cifra que en el sector financiero asciende a 3,300 ataques semanales.

“Es el lugar donde está el dinero, donde hay más usuarios y donde el daño potencial es mayor. Los ataques que antes tardaban meses en llegar a Panamá ahora se propagan casi al mismo tiempo que en otras regiones, porque los atacantes ya cuentan con bases de datos que les permiten actuar de inmediato”, explicó Fasca.

El especialista advirtió que los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para engañar de manera más convincente, mediante audios e imágenes manipuladas que dificultan la detección. Por ello, recomendó que las empresas refuercen sus sistemas y que los usuarios adopten medidas básicas de protección como el doble factor de autenticación y la verificación directa con las entidades antes de responder a llamadas o correos sospechosos.

La Asociación Bancaria de Panamá presentó oficialmente la campaña nacional “Pérate”, una iniciativa de concientización impulsada junto a 39 bancos miembros de licencia general. Según explicó Carlos Berguido, presidente Ejecutivo de la ABP, la campaña busca generar un cambio de comportamiento en la ciudadanía promoviendo una acción simple pero efectiva: hacer una pausa antes de compartir información personal, hacer clic en enlaces o realizar transferencias.

La campaña alerta sobre modalidades frecuentes de fraude como la suplantación de identidad, el phishing, las llamadas fraudulentas y las solicitudes urgentes de dinero. Con un enfoque cercano y adaptado al lenguaje panameño, será difundida en televisión, radio, medios digitales y plataformas gráficas para lograr un alcance masivo.

El comunicado oficial de la ABP destacó que en Panamá se registran en promedio 17 víctimas de estafa al día, lo que evidencia la urgencia de iniciativas como “Pérate”. Con este esfuerzo, la banca panameña refuerza su rol no solo como garante de la estabilidad financiera, sino también como actor clave en la protección de los ciudadanos frente a delitos digitales.