Seguro al turista podría activarse en febrero 2026, según la ATP

La oferta económica presentada por Mapfre Panamá, S. A. de $2,836,414.59 corresponde al total, aunque la documentación indica que en su propuesta se incluían ofertas subsiguientes de <b>$1.76</b> y<b> $1.29</b>. Las ofertas de las otras tres compañías están listadas como precios unitarios.El objeto del contrato era el suministro de una póliza de seguros que cubra <b>accidentes personales, hospitalización o enfermedad</b> a los turistas o panameños residentes en el extranjero que ingresen al territorio panameño por algunos aeropuertos internacionales.Además el precio individual de referencia establecido por la <b>ATP</b> para el acto era de <b>$1.85 por turista</b>.La aseguradora que resultó adjudicataria fue la <b>Compañía Internacional de Seguros, S. A.</b>, con la oferta de <b>$1.59 </b>(que era el precio unitario más bajo). La adjudicación fue por un monto total de hasta la suma anual de <b>$3.5 millones, cubriendo 60 meses</b> a partir de la orden de proceder.