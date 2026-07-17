Sheinbaum destaca alianza con Panamá para erradicar el gusano barrenador del ganado

El descontrol en la propagación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) provocó un giro drástico e inédito en la estrategia de seguridad zoosanitaria del continente. El encuentro oficial entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, para coordinar operaciones en la nueva biofábrica de Metapa de Domínguez, en Chiapas, es en realidad la respuesta a un repliegue forzado: Panamá dejó de ser la última frontera biológica de América.

Sheinbaum destacó que el apoyo de Panamá permitió la construcción de la nueva biofábrica de producción de moscas estériles, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora, en Panamá. “En particular queremos agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos para erradicar el gusano barrenador del ganado”, destacó Sheinbaum.

De acuerdo con los datos institucionales más recientes de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), actualizados a la semana epidemiológica 24 de 2026, correspondiente del 7 al 13 de junio de 2026, a partir de mayo de 2024 se suspendió por completo la dispersión de moscas estériles en suelo panameño. La medida responde a la necesidad de crear una nueva barrera de contención más hacia el norte, debido a que la plaga se encuentra plenamente asentada en todos los países de Centroamérica y México, territorios que tenían más de dos décadas libres del insecto.

Actualmente, los 34 vuelos semanales de dispersión aérea operados por la comisión se concentran exclusivamente en Tapachula y Tuxtla, en territorio mexicano, intentando salvaguardar el mercado norteamericano. Mientras tanto, en suelo panameño el panorama es crítico. Desde que se declaró formalmente el brote en el territorio nacional el 5 de julio de 2023, el país acumula un histórico de 68,665 casos positivos, sumando 561 nuevos contagios detectados en la semana 24 del año en curso.