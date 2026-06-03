Sindicato de Industriales: ‘Ha sido una oportunidad enorme la que ha perdido Panamá’ por bloqueo comercial con Costa Rica

El impacto de las fricciones comerciales y regulatorias no solo limita las exportaciones, sino que también influye en la confianza de los inversionistas de largo plazo. El informe del SIP titulado 'Desempeño del sector industrial: perspectivas de la economía panameña, retos y oportunidades de la industria', elaborado por la consultora Indesa con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela rezagos en la competitividad estructural de Panamá. Uno de los datos más alarmantes del documento es la desaceleración de la inversión extranjera directa (IED) tras la pandemia, especialmente en la modalidad <i>greenfield </i>o de nuevos proyectos. De acuerdo con el informe, para el primer y tercer trimestre 2025, el flujo total de la inversión extranjera directa se mantuvo en $315.3 millones, inferior a los $2,063.2 millones de 2024 para igual periodo. El estudio concluye de manera contundente que 'la competencia regional por atraer inversiones se ha intensificado y Panamá ha quedado rezagado frente a República Dominicana y Costa Rica'. Para revertir esta tendencia, el informe del SIP subraya que se deben integrar los activos logísticos con el interior del país, reducir la fricción en el tráfico de mercancías, cooperar para salir de las listas restrictivas y fortalecer ProPanamá. Sobre este último punto, el documento sugiere directamente que ProComer de Costa Rica ofrece un modelo de atención en todo el ciclo de exportación e inversión del que Panamá puede aprender.Las pérdidas no son exclusivas del lado panameño. Recientemente, en Bruselas, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, estimó las pérdidas sufridas por sus productores locales de los sectores cárnico y lácteo en 'cientos de millones de dólares', puntualizando que 'a nadie le conviene una disputa comercial de esta naturaleza'. No obstante, Tovar insistió en que su nación 'empezó a padecer un proteccionismo sistémico por parte de Panamá' sobre las exportaciones agropecuarias hace seis años. La respuesta de la diplomacia panameña sumó un nuevo elemento de presión política. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, suspender temporalmente cualquier plan para incrementar la exportación de electricidad hacia Costa Rica. 'Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus necesidades... (pero) por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. ¡Así de sencillo!', afirmó el gobernante panameño. Esta restricción política coincide con proyecciones de sequía severa que podrían reducir la generación hidroeléctrica costarricense.